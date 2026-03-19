Боєць спецпідрозділу ГУР "Артан" із позивним "Свят" розповів 24 Каналу, що, якщо на Запорізькому напрямку здебільшого степова місцевість, то на Донбасі є й лісиста місцевість. Це, як і багато інших факторів, впливають на бойові завдання.

Як вдалося втримати позицію?

За словами військового, на одній з ділянок фронту було два лісомасиви, які з'єднувалися через кілометрову посадку, яку називали "Спічка". Завдання полягало в тому, аби переміститися через неї до іншого лісомасиву, знищити противника та закріпитися.

Посадку вдалося зачистити, хоч і наприкінці вже був не один бойовий контакт, який дещо вивів групу з боєздатності. Ворог також почав застосовувати FPV-дрони та "скиди".

На той час посадка була зеленою. Це допомагало приховано переміщуватися. Але в групі були і поранені, і, на жаль, був 200-ий. Тоді вже був такий вечірній "сіряк". Група "Альфа" тримала свої позиції. І до неї вже підтягувалася інша група, яка теж мала своїх 300-их,

– розповів військовий.

Росіяни намагалися досить швидко провести контрдії, але усі атаки вдалося відбити. Тут сильно допомогло спостереження з неба, за допомогою якого коригували вогонь.

Зрештою усіх поранених вдалося евакуювати, а обидві групи об'єдналися. На позиції перебувало два кулеметники та два стрільці. Вони обрали правильне тактичне положення та знищили кілька груп ворога.

Противник намагався "нащупати" передній край та знищити нашу піхоту. Але все відбувалося навпаки. Після третьої групи ліквідованих окупантів вони вже стирали посадку з артилерії та скидів. Чому ця посадка була важливою? Позаду нас друга частина лісомасиву була під контролем противника. Поки ми утримували цю лісосмугу, то в іншій ділянці тривали штурмові дії. Там навіть вдалося заїхати на техніці за спину противнику. Це було щось з нереального, адже туди давно техніка не заїжджала,

– зазначив військовий.

Зверніть увагу! В лютому спецпідрозділ "Артан" провів важливу наступальну операцію в районі Степногірська Запорізької області. Там вдалося відбити у ворога кілька ключових позицій.

