Об этом 24 Каналу рассказал командир первого отдельного штурмового полка имени Дмитрия Коцюбайла Дмитрий Филатов "Перун", отметив, что это связано с низкой слаженностью действий оккупантов и постоянной сменой их командиров. В то же время украинские защитники продолжают удерживать оборону в условиях колоссального численного превосходства противника.

Активность россиян на Запорожском направлении снизилась

Ситуация на Запорожском направлении демонстрирует относительное снижение наступательной активности оккупационных войск – интенсивность штурмовых действий противника снизилась примерно на 40%.

За вчерашний день противник провел 9 штурмовых действий, но в целом на Запорожском направлении интенсивность штурмов снизилась. И мы видим, что противник перенаправляет свое внимание на другие участки фронта. Так, он не отказывается от цели дальнейшего продвижения. И на группировку "Восток" постоянно поступают боевые распоряжения, в которых предписывается продолжение ведения штурмовых действий. Но мы видим, что количество таких штурмов существенно начинает снижаться,

– сказал Филатов.

Ситуация в Запорожье: смотрите на карте

Военный объяснил, что одна из главных причин неудач противника – низкая слаженность группировки "Восток". В командовании врага постоянно происходят кадровые перестановки.

"Коллектив управления там неслажен, постоянно происходят изменения: кого-то снимают, кого-то назначают. Соответственно, люди не успевают разобраться в обстановке, как их уже снова снимают, потому что противник требует постоянных результатов, которых они не могут достичь", – рассказал "Перун".

Однако, несмотря на проблемы в командовании, соотношение сил на этом участке остается сложным. Против украинского полка враг сосредоточил целую армию и подразделения еще одной.

Непосредственно наш полк стоит, против него воюет целая армия и часть еще одной армии. То есть 36-я армия в полном составе стоит напротив нас, а 5-я армия частично находится в нашей зоне. Соответственно, наш полк прикрывает участок длиной 32 километра, где нам поставлены задачи по ведению штурмовых действий, представляющих собой встречный бой. Соотношение сил, я думаю, вы сами понимаете,

– подчеркнул командир 1 ОШп.

"Перун" описал ситуацию на Запорожском направлении: смотрите видео