Про це 24 Каналу розповів командир першого окремого штурмового полку імені Дмитра Коцюбайла Дмитро Філатов "Перун", зазначивши, що це пов'язано з низькою злагодженістю окупантів та постійною зміною їхніх командирів. Водночас українські захисники продовжують тримати оборону в умовах колосальної чисельної переваги противника.

Активність росіян на Запорізькому напрямку знизилась

Ситуація на Запорізькому напрямку демонструє відносне спадання наступальної активності окупаційних військ – інтенсивність штурмових дій противника знизилася орієнтовно на 40%.

За вчора противник провів 9 штурмових дій, але загалом на Запорізькому напрямку інтенсивність штурмів знизилась. І ми бачимо, що противник перефокусовує свою увагу на інші ділянки фронту. Так, він не полишає мету просування далі. І на угрупування "Восток" спускаються постійно бойові розпорядження, в яких визначається продовження ведення штурмових дій. Але ми бачимо, що кількість таких штурмів суттєво починає знижуватись,

– сказав Філатов.

Ситуація на Запоріжжі: дивіться на карті

Військовий пояснив, що однією з головних причин невдач противника є низька злагодженість угруповання "Восток". В управлінні ворога постійно відбуваються кадрові перестановки.

"Колектив управління там є незлагоджений, постійно відбуваються зміни, когось знімають, когось призначають. Відповідно, люди не встигають зайти в розуміння обстановки і їх уже заново знімають, бо противник вимагає постійних результатів, яких вони не можуть досягти", – розповів "Перун".

Однак попри проблеми у командуванні, співвідношення сил на цій ділянці залишається складним. Проти українського полку ворог зосередив цілу армію та підрозділи іншої.

Безпосередньо наш полк стоїть, проти нього воює ціла армія і частина ще однієї армії. Тобто 36 армія в повному складі стоїть навпроти нас і 5 армія частково стоїть в нашій смузі. Відповідно, наш полк закриває ділянку в 32 кілометри, де нам визначають завдання ведення штурмових дій, які є зустрічним боєм. Співвідношення, я думаю, ви самі розумієте,

– наголосив командир 1 ОШп.

"Перун" описав ситуацію на Запорізькому напрямку: дивіться відео