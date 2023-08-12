Городской голова Мелитополя Иван Федоров рассказал 24 Каналу, почему Токмак так важен. Ранее в оккупированном городе прилетело по заводу, в результате чего было уничтожено не менее 200 россиян.

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"Токмак станет одним из ключей к нашему Югу. Как только до него доберутся украинские военные, будет легче контролировать логистику врага через сухопутный коридор", – отметил Федоров.

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Как известно, после ударов по Керченскому мосту россиянам рекомендовали двигаться в Крым и из него по наземному маршруту через оккупированные территории Украины, в частности в Запорожской области.

Логистика россиян может испытать коллапс, который приблизит победу Украины в войне.

В Токмаке "горячо"

Россияне несут бешеные потери на Запорожье, в результате чего вынуждены постоянно перебрасывать свежие силы. Однако ни одна ротация врагу не поможет – все резервы там и останутся.

"Под Токмаком у россиян настолько огромные потери, что пытаются привлекать гражданских для извлечения погибших из окопов – потому что вонь стоит", – рассказал Федоров.

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