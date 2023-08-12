Міський голова Мелітополя Іван Федоров розповів 24 Каналу, чому Токмак такий важливий. Раніше в окупованому місті прилетіло по заводу, унаслідок чого було знищено щонайменше 200 росіян.

До теми ЗСУ просунулися на сотні метрів на Мелітопольському напрямку

"Токмак стане одним з ключів до нашого Півдня. Щойно до нього дістануться українські військові, буде легше контролювати логістику ворога через сухопутний коридор", – зазначив Федоров.

Чому Токмак може стати вирішальним у звільненні Півдня України: дивіться відео

Як відомо, після ударів по Керченському мосту росіянам рекомендували рухатися до Криму та з нього за наземним маршрутом через окуповані території України, зокрема в Запорізькій області.

Логістика росіян може зазнати колапсу, що наблизить перемогу України у війні.

У Токмаку "гаряче"

Росіяни зазнають шалених втрат на Запоріжжі, унаслідок чого змушені постійно перекидати свіжі сили. Однак жодна ротація ворогу не допоможе – усі стягнуті резерви там і залишаться.

"Під Токмаком у росіян настільки величезні втрати, що намагаються залучати цивільних для витягування загиблих з окопів – бо сморід стоїть", – розповів Федоров.

Оперативно про наступ ЗСУ та звільнені міста й села читайте в нашому телеграмі.

Яка ситуація на Запоріжжі: останні новини