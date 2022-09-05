Из-за вражеских обстрелов в Запорожской области проблемы с водой, светом и газом
Источник:Запорожская ОВА
Оккупанты продолжают разрушать энергетическую инфраструктуру в Запорожской области. Без электроснабжения остаются более 35 тысяч потребителей, без газа – более 226 тысяч.
Россияне ночью, 5 сентября, обстреляли Орехов. Оккупанты повредили несколько высоковольтных линий электропередачи, в результате чего обесточены еще 16 249 домов.
Важно россия поставила мир под угрозу, – председатель Европейского совета обсудил с Гросси визит на ЗАЭС
В Запорожской области серьезные проблемы со светом
В 113 населенных пунктах Запорожской области 35 350 потребителей остались без света. В области отключена высоковольтная воздушная линия электропередачи. Поэтому энергоснабжение нарушено еще у 1208 потребителей. В Запорожье тоже произошло 2 единичных отключения. Ремонтные работы запланированы на сегодняшний день.
Ситуация с газоснабжением в Запорожской области не изменилась. 226 681 потребитель в 268 населенных пунктах все еще остается без газа. Специалисты не могут провести аварийно-восстановительные работы из-за обстрелов россиян.
Воды тоже нет в нескольких районах
В населенных пунктах Пологовского и Васильковского районов отсутствует водоснабжение. Без воды до сих пор остается часть Пологов. Кроме того, в результате обстрелов в Орехове и ближайших населенных пунктах повреждены водопроводные сети.
Из-за действий оккупантов также разрушений подверглись канализационные очистные сооружения, принимающие стоки Васильевского района. А стоки без очищения попадают в Днепр.
Что известно об обстрелах объектов инфраструктуры в Запорожской области
За минувшие сутки вражеским обстрелам подверглись объекты гражданской инфраструктуры в районе таких населенных пунктов:
- Гуляйполе,
- Щербаки,
- Дорожнянка,
- Зализничное,
- Полтавка,
- Никольское,
- Красное,
- Успеновка,
- Ольговское,
- Новоандреевка,
- Новоданиловка,
- Белогорье,
- Малиновка,
- Каменское.
Всего в полицию за сутки поступило 12 сообщений о повреждении объектов гражданской инфраструктуры.
Читайте также Кроме возможного "Чернобыля-2" есть еще одна угроза, – политолог о ситуации вокруг ЗАЭС
Обстрел Запорожской АЭС: последние новости
- Миссия МАГАТЭ 1 сентября находилась на ЗАЭС. Россияне не пустили туда независимых журналистов, однако устроили массовку из пропагандистов. Во время визита мигию МАГАТЭ сопровождали работники "росатома".
- Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси отчитался о визите на ЗАЭС. Гросси заявил, что важно, чтобы представители МАГАТЭ оставались на Запорожской АЭС. Речь идет о пребывании двух специалистов на постоянной основе.
- Гросси подтвердил, что российские военные были на ЗАЭС. Он добавил, что хотел с ними пообщаться, но такой возможности ему не дали.