Из-за вражеских обстрелов в Запорожской области проблемы с водой, светом и газом

Оккупанты продолжают разрушать энергетическую инфраструктуру в Запорожской области. Без электроснабжения остаются более 35 тысяч потребителей, без газа – более 226 тысяч.

Россияне ночью, 5 сентября, обстреляли Орехов. Оккупанты повредили несколько высоковольтных линий электропередачи, в результате чего обесточены еще 16 249 домов.

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В Запорожской области серьезные проблемы со светом

В 113 населенных пунктах Запорожской области 35 350 потребителей остались без света. В области отключена высоковольтная воздушная линия электропередачи. Поэтому энергоснабжение нарушено еще у 1208 потребителей. В Запорожье тоже произошло 2 единичных отключения. Ремонтные работы запланированы на сегодняшний день.

Ситуация с газоснабжением в Запорожской области не изменилась. 226 681 потребитель в 268 населенных пунктах все еще остается без газа. Специалисты не могут провести аварийно-восстановительные работы из-за обстрелов россиян.

Воды тоже нет в нескольких районах

В населенных пунктах Пологовского и Васильковского районов отсутствует водоснабжение. Без воды до сих пор остается часть Пологов. Кроме того, в результате обстрелов в Орехове и ближайших населенных пунктах повреждены водопроводные сети.

Из-за действий оккупантов также разрушений подверглись канализационные очистные сооружения, принимающие стоки Васильевского района. А стоки без очищения попадают в Днепр.

Что известно об обстрелах объектов инфраструктуры в Запорожской области

За минувшие сутки вражеским обстрелам подверглись объекты гражданской инфраструктуры в районе таких населенных пунктов:

Гуляйполе,

Щербаки,

Дорожнянка,

Зализничное,

Полтавка,

Никольское,

Красное,

Успеновка,

Ольговское,

Новоандреевка,

Новоданиловка,

Белогорье,

Малиновка,

Каменское.

Всего в полицию за сутки поступило 12 сообщений о повреждении объектов гражданской инфраструктуры.

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Обстрел Запорожской АЭС: последние новости

Миссия МАГАТЭ 1 сентября находилась на ЗАЭС. Россияне не пустили туда независимых журналистов, однако устроили массовку из пропагандистов. Во время визита мигию МАГАТЭ сопровождали работники "росатома".

Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси отчитался о визите на ЗАЭС. Гросси заявил, что важно, чтобы представители МАГАТЭ оставались на Запорожской АЭС. Речь идет о пребывании двух специалистов на постоянной основе.

Гросси подтвердил, что российские военные были на ЗАЭС. Он добавил, что хотел с ними пообщаться, но такой возможности ему не дали.

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