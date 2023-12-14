Как "живой щит": в Офисе Генпрокурора начали расследование очередного преступления россиян
Источник:Офис Генерального прокурора
В сети 13 декабря появилось видео, на котором видно, как оккупанты держат в плену двух украинских военных, прикрываясь ими во время ведения огня по позициям ВСУ. В Офисе Генерального прокурора сообщили о начале расследования этой ситуации.
При процессуальном руководстве Запорожской областной прокуратуры начато уголовное производство по статье о нарушении законов и обычаев войны. Она предусматривает лишение свободы на срок от восьми до двенадцати лет.
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Расследование инцидента
В Офисе Генпрокурора сообщили, что основанием для внесения сведений в ЕРДР стал видеоматериал, распространенный в сети интернет журналистами "Радио Свобода".
По предварительным данным, военнослужащие России, пренебрегая нормами международного гуманитарного права, во время совершения боевых действий против Сил обороны Украины на Запорожском направлении дерзко использовали украинских военнопленных как "живой щит",
– говорится в сообщении.
В настоящее время проводятся первоочередные следственные розыскные действия.
Ход досудебного расследования находится под контролем Офиса Генерального прокурора. Его осуществляют следователи Управления СБУ в Запорожской области.
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Что известно об этой ситуации
- 13 декабря в сети появились кадры, как российские военные держат в плену 2 украинских защитников, но их не выводят с поля боя, а прикрываются ими. Оккупанты вели из-за их спин огонь по позициям ВСУ.
- Очередное военное преступление было зафиксировано на Запорожском направлении вблизи Роботиного. Кадры, на которых было зафиксировано очередное преступление России, передали украинские военные. На них видно, как группа оккупантов ведет впереди пленных, идущих без оружия и с поднятыми руками.
- На этом участке фронта сражаются русские войска 234 десантно-штурмового полка в составе 76 десантно-штурмовой дивизии. По всей вероятности, именно оккупанты этого полка совершили очередное военное преступление. Пока судьба военнопленных неизвестна.
- Затем на инцидент отреагировал Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец. Он подчеркнул – если действия по видео будут установлены как официальные и правдивые – это будет свидетельствовать о том, что Россия нарушила еще одну статью третьих Женевских конвенций.
- Ранее у сети появилось ужасное видео, на котором российские военные казнили двух украинских защитников, которые сдавались в плен. Предварительно сделали это возле одного из наблюдательных пунктов в районе села Степное Покровского района Донецкой области. Россияне зашли на позиции 45-го отдельного стрелкового батальона и наткнулись на блиндаж.