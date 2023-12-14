Как "живой щит": в Офисе Генпрокурора начали расследование очередного преступления россиян

В сети 13 декабря появилось видео, на котором видно, как оккупанты держат в плену двух украинских военных, прикрываясь ими во время ведения огня по позициям ВСУ. В Офисе Генерального прокурора сообщили о начале расследования этой ситуации.

При процессуальном руководстве Запорожской областной прокуратуры начато уголовное производство по статье о нарушении законов и обычаев войны. Она предусматривает лишение свободы на срок от восьми до двенадцати лет.

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Расследование инцидента

В Офисе Генпрокурора сообщили, что основанием для внесения сведений в ЕРДР стал видеоматериал, распространенный в сети интернет журналистами "Радио Свобода".

По предварительным данным, военнослужащие России, пренебрегая нормами международного гуманитарного права, во время совершения боевых действий против Сил обороны Украины на Запорожском направлении дерзко использовали украинских военнопленных как "живой щит",

– говорится в сообщении.

В настоящее время проводятся первоочередные следственные розыскные действия.

Ход досудебного расследования находится под контролем Офиса Генерального прокурора. Его осуществляют следователи Управления СБУ в Запорожской области.

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Что известно об этой ситуации