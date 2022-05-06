На Запорожском направлении защитники "поджарили" нескольких оккупантов и затрофеили БМП-2

Украинские бойцы продолжают титанически противостоять российским захватчикам. Так, на Запорожском направлении нашим ребятам удалось не только поджарить оккупантов, но и отобрать у них БМП-2.

Уничтожить оккупантов, а также взять нескольких в плен удалось бойцам полка "Азов" Киев на Запорожском направлении. Один из оккупантов даже стал героем ролика, в котором пообещал больше не воевать против Украины.

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Оккупант понимает, что чуть не стал пушечным мясом

Попал в плен к украинской армии. Российская армия нас использует как пушечное мясо, чтобы мы разведывали новые огневые точки.

– рассказал испуганный оккупант.

В видео он также пообещал, что не будет больше воевать против нашей страны. Также украинские бойцы позволили ему передать привет маме, чтобы она не переживала за судьбу своего сына.

Испуганный оккупант пообещал больше не воевать: смотрите видео

Нашим военным удалось не только изрядно "поджарить" российских захватчиков, но и отобрать у них БМП-2.

Чем особенная БМП-2

Начнём с простого. БМП-2 – боевая машина пехоты. Индекс 2 означает, что это следующее поколение. Сама машина передвигается на гусеницах. Ее используют для подхода личного состава к местам боевых действий, где применяется оружие массового поражения. Впервые БМП-2 был представлен во время военного парада в 1982 году. Тогда же его и взяли на вооружение.

Использовали БМП-2 россияне в войне в Афганистане, Ирано-иракской войне, локальных конфликтах во время, а также после распада СССР. А на территории независимой Украины эти машины не впервые, ведь их уже применяли оккупанты в зоне проведения АТО.

Актуальные потери врага по состоянию на 6 мая

С начала полномасштабного вторжения России на территорию Украины наши военные обезвредили 24 900 оккупантов. Также вражеские войска не досчитаются 1110 танков, 2686 боевых бронированных машин, 502 артиллерийских систем, а также 83 единиц средств ПВО.

Больше не поднимутся в небо 199 вражеских самолетов и 155 вертолетов. 324 беспилотника не смогут проводить разведку. Также уничтожили 90 крылатых ракет. Что касается судов, то их в России стало на 11 меньше.

Утренняя сводка Генштаба за 6 мая: смотрите видео