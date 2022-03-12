На Запорожскую АЭС пригнали 11 гражданских из Росатома
Источник:телеграм Энергоатома
Из России в Запорожскую АЭС накануне прибыли 11 гражданских из Росатома. Среди них были идентифицированы главный инженер Балаковской АЭС Олег Романенко.
По словам представителя этой группы россиян, их направили для оценки ядерной и радиационной безопасности после обстрелов и захвата станции, а также предоставления помощи с ремонтами.
Читайте также Это лишь на словах, – Жданов о заявлении оккупантов, что ЗАЭС принадлежит "Росатому"
На Запорожскую АЭС пригнали гражданских из Росатома
Вчера (11 марта – 24 канал) на Запорожскую АЭС прибыло 11 гражданских лиц из Росатома,
– сообщили в Энергоатоме.
В частности, в Украину приехали главный инженер Балаковской АЭС Олег Романенко и заместитель главного инженера по ремонту Ростовской АЭС Иван Малахов.
Кроме якобы оценки безопасности и помощи с ремонтом другой причиной их появления также называют отказ проукраинского руководства и персонала ЗАЭС сотрудничать с захватчиками.
В то же время другой представитель оккупантов, представившийся руководителем "военно-гражданской администрации", заявил, что это территория России и будет такой навсегда. А Запорожская АЭС уже принадлежит к системе управления концерна Росатом.
Напомним, военный эксперт Олег Жданов в эфире 24 канала заверил, что заявление рашистов о якобы принадлежности Запорожской АЭС к России сделано только на словах.
Жданов о захвате оккупантами украинских АЭС и плане Путина: смотрите видео