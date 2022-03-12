На Запорожскую АЭС пригнали 11 гражданских из Росатома

Из России в Запорожскую АЭС накануне прибыли 11 гражданских из Росатома. Среди них были идентифицированы главный инженер Балаковской АЭС Олег Романенко.

По словам представителя этой группы россиян, их направили для оценки ядерной и радиационной безопасности после обстрелов и захвата станции, а также предоставления помощи с ремонтами.

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На Запорожскую АЭС пригнали гражданских из Росатома

Вчера (11 марта – 24 канал) на Запорожскую АЭС прибыло 11 гражданских лиц из Росатома,

– сообщили в Энергоатоме.

В частности, в Украину приехали главный инженер Балаковской АЭС Олег Романенко и заместитель главного инженера по ремонту Ростовской АЭС Иван Малахов.

Кроме якобы оценки безопасности и помощи с ремонтом другой причиной их появления также называют отказ проукраинского руководства и персонала ЗАЭС сотрудничать с захватчиками.

В то же время другой представитель оккупантов, представившийся руководителем "военно-гражданской администрации", заявил, что это территория России и будет такой навсегда. А Запорожская АЭС уже принадлежит к системе управления концерна Росатом.

Напомним, военный эксперт Олег Жданов в эфире 24 канала заверил, что заявление рашистов о якобы принадлежности Запорожской АЭС к России сделано только на словах.

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