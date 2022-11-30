Россияне будут бежать из ЗАЭС, но не сейчас: что происходит в Энергодаре

Россияне могут начать отступление с Запорожской АЭС после того, как украинские войска будут наступать. Ведь тогда оккупанты почувствуют, что оставаться на станции им опасно.

Об этом 24 каналу рассказал корреспондент из Запорожья. По его данным, ситуация на станции напряженная.

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На Запорожской АЭС стало больше грабежей, россияне вывозят награбленное имущество из объектов атомной станции в Энергодаре. Потому и создается впечатление, что захватчики куда-то убегают.

Атомную станцию освободят ВСУ

В целом без наступательных действий ВСУ в направлении Васильевки и Мелитополя отступление вражеских войск из ЗАЭС невозможно

Несколько дней назад спикер Кремля Дмитрий Песков сказал, что российская армия не покидает ЗАЭС .

МАГАТЭ готовится к санкциям против Росатома

В то же время, переговоры Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) с Россией могут иметь частичные успехи. Возможно, обсуждаются применение санкций против Росатома.

Росатом лишат права работать за границами России, обслуживать и строить новые станции, поставлять на них ядерное горючее. Это вместо него будут делать другие мировые корпорации. И они этого опасаются,

– отметил журналист.

Свидетельством, что Кремль боится таких санкций, является то, что Росатом часто оправдывается за свои действия на Запорожской АЭС.

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В частности, когда появилась информация, что работникам без договора с Росатомом блокируют пропуска и запрещают вход на территорию атомной станции, россияне сразу же опровергли эту информацию.

Россияне тут же начали оправдываться. Они говорят, что решение о блокировании пропусков принимается не военными, а руководством станции и такого решения не принято, а есть только единичные случаи,

– отметил журналист.

Он подчеркнул, что миссия МАГАТЭ давит на Россию, чтобы они не трогали работников станции, потому что от этого зависит безопасная работа на атомной станции.

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