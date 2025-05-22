Коллектив заповедника "София Киевская" пожаловался Зеленскому на давление со стороны Минкульта

230 работников Национального заповедника "София Киевская" написали президенту Украины открытое письмо. Они просят Зеленского защитить институцию от давления Минкульта.

Также коллектив заповедника просит продлить контракт с генеральным директором Нелей Куковальской. Ее, как говорится в письме, отстранили от исполнения обязанностей, пока она находилась на больничном, передает 24 Канал.

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На что жалуются музейщики

Работники рассказывают, что в заповеднике с декабря 2024 года продолжаются проверки, которые дестабилизируют работу учреждения. Говорят, что первая проверка Госаудитслужбы не выявила нарушений. Однако впоследствии Минкульт инициировал еще две.

Музейщики жалуются, что эти новые проверки мешают им работать. Вместо того, чтобы заниматься своими прямыми обязанностями, они вынуждены бесконечно предоставлять объяснения, справки, копии документов. Только на нужды третьей проверки было изготовлено более 3 тысяч страниц копий документов.

В письме отмечается, что рабочее время и усилия работников тратится зря. Это потерянное время могло бы пойти "на решение насущных вопросов сохранения нашего историко-архитектурного наследия в этот трудный для всех нас период войны".

Также музейщики возмущены отстранением Нели Куковальской, которое произошло во время последней проверки. Она возглавляет "Софию Киевскую" с 2000 года.

Президента Зеленского просят поддержали позицию коллектива заповедника и продлить контракт с Куковальской.