В заповеднике на Ровненщине молодой человек сбил лису и издевался над трупом

На Ровненщине молодой человек на мотоцикле заехал на территорию заповедника "Белое озеро". Там он сбил лису и поиздевался над погибшим животным.

Заповедник расположен в Варасском районе на Ровненщине. Очевидно, инцидент произошел в ночь на 4 сентября.

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Молодой человек в заповеднике сбил лису и издевался над животным

В телеграме "Новости.LIVE" сообщили, что молодой человек заехал на территорию парка, где движение автомобилей запрещено, и сбил лису.

Это показалось ему очень смешным и он начал танцевать с трупом несчастной зверюшки. Это сняли на камеру и теперь разыскивают его, чтобы привлечь к уголовной ответственности,

– говорится в сообщении.

Также в телеграме опубликовали видео, на котором видно лицо мужского пола, которое танцует с мертвым животным в руках.

Администраторы местной страницы varash_blog написали, что просят максимальной огласки, чтобы найти нарушителя.

Вероятно, молодого человека уже привлекали к ответственности

В местной полиции изданию рассказали, что 30 августа полицейский привлек к административной ответственности водителя мотоцикла Loncin. Им оказался 20-летний житель села Собищицы, ведь он нарушил правила ПДД на территории заповедника "Белое Озеро".

В полиции заверили, что сейчас проверяют, на видео ли тот нарушитель, что и 30 августа.

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