Одна из сетевых АЗК полностью снимает ограничения на отпуск горючего

Сеть заправок полностью сняла ограничения на продажу топлива. Теперь один человек сможет купить там столько топлива, сколько ему нужно.

Соответствующую информацию на своем сайте обнародовала сеть заправок WOG. Однако эта услуга доступна людям, имеющим определенную программу лояльности.

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Сеть заправок отменила ограничение на топливо

С 1 июля снимаются все лимиты на отпуск любого вида горючего на всех АЗК WOG. Новые условия отпуска действуют для всех участников программы лояльности PRIDE,

– сообщили в компании.

Там также отметили, что владельцы вышеупомянутой карты смогут купить газ за наличные деньги и банковские карты на тех заправках, где отпускают горючее только за безналичный расчет.

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Кратко о ситуации с топливом в Украине

С начала войны цены на горючее выросли, его было трудно достать. Людям на заправках выдавали ограниченное количество топлива и для этого водители были вынуждены стоять в нескольких часовых очередях.

29 июня глава комитета Верховной Рады по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Андрей Герус заявил, что топливный кризис заканчивается и вскоре могут отменить ограничения на объем покупки топлива на заправках. По словам нардепа, уже в июле ситуация должна нормализоваться.

30 июня первый вице-премьер – министр экономики Юлия Свириденко рассказала, что в июне этого года объем импорта вырос в 10 раз по сравнению с объемами, которые Украина импортировала в марте этого года – до 600 тысяч тонн.

Добавила, что в настоящее время рынок Украины насыщается горючим. Сначала его количество увеличится в Западной Украине и будет постепенно расти на всех территории.

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