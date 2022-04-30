Запрещено Женевской конвенцией: Россия хотела обменять граждан на военнопленных

Российские оккупанты массово похищают гражданских украинцев, чтобы пополнить "обменный фонд". Россияне грубо нарушают Женевскую конвенцию, когда в обмен на гражданских украинцев требуют уволить военнопленных.

Оккупанты удерживают около тысячи украинцев

Вице-премьер-министр Ирина Верещук сообщила, что Россия во время обменов пленными с Украиной хотела обменять гражданских украинцев на российских военнопленных. Она подчеркнула, что это запрещено Женевской конвенцией.

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Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий заявило, что оккупанты содержат около тысячи украинцев, среди которых – 500 женщин.

По нашей информации, там находятся более тысячи заложников – в том числе около 500 женщин. Мы знаем, что они находятся в тюрьмах и следственных изоляторах в Курске, Брянске, Рязани, Ростове,

– сказала она.

Украина отказывается проводить обмен, если в списке нет женщин

По словам Верещука, российские кафиры отказываются возвращать гражданских женщин. Она отметила, что Украина отказывается проводить обмен пленниками, если в списке нет женщин.

Министр отметила, что обмен это единственный шанс спасти украинских женщин.

Также Верещук рассказала, что в России украинцев подвергали пыткам. По ее словам, циничные кафиры ампутировали людям конечности, наносили травмы и т.д.

Она рассказала, что после последнего обмена были травмированы девять человек.

Россияне похищают украинцев

По предварительным данным, российские оккупанты депортировали 915 тысяч украинцев, среди которых 160 тысяч детей. Россия развернула фильтрационные лагеря на некоторых временно оккупированных частях Украины.

Сообщалось, что россияне массово похищают украинцев, чтобы пополнить "обменный фонд".

Предварительный обмен пленными между Украиной и Россией состоялся 28 апреля. Домой вернулось 45 украинцев.

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