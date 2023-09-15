Зерновая блокада: отменит ли Еврокомиссия запрет импорта украинской продукции в 5 стран
15 сентября истекает запрет Еврокомиссии на временное ограничение импорта украинской сельскохозяйственной продукции в 5 стран-членов ЕС. Речь идет о Польше, Болгарии, Венгрии, Румынии и Словакии.
До конца этих суток представители Еврокомиссии должны рассмотреть этот вопрос и решить отменять ограничения или в дальнейшем их будут продлевать. Корреспондентка 24 Канала София Назаренко из Брюсселя сообщила, что несколько стран все же против отмены ограничений.
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Кто за продление запрета
За продление запрета выступает еврокомиссар по сельскому хозяйству Януш Войцеховский. Он отмечает, что продлить его нужно до конца 2023 года и апеллирует это опасением повторения кризиса, который был весной в приграничных государствах. В то же время он предлагает ввести субсидии для украинских компаний на транзит зерна в третьи страны.
Поддерживает своего польского коллегу и глава офиса еврокомиссара по торговле Михаэль Гегер. Известно, что на днях он внес предложение в Еврокомиссию о продолжении запрета на импорт отдельных видов украинской агропродукции, как требуют Польша и Венгрия.
В свою очередь Европарламент Болгарии проголосовал за отмену эмбарго на товары. В конце этого дня после окончания ограничений Болгария не будет продолжать ограничения,
– сообщила корреспондентка.
Отметим, что транзит украинской продукции, в частности, через Польшу разрешен.
Когда будет окончательное решение
В течение дня, 15 сентября, представители Еврокомиссии должны рассмотреть этот вопрос и принять выгодное решение для всех сторон. Есть решение на столе должностных лиц о продлении запрета еще на два месяца.
"Польша выступает против отмены. Причина – парламентские выборы, которые состоятся 15 октября. Основной электорат – польские фермеры. Поэтому очевидно, что польское правительство не пойдет на отмену запрета для Украины. Есть возможное решение, что запрет продлят на 2 месяца и затем его будут пересматривать", – подчеркнула София Назаренко.
Впрочем, окончательное решение будет за президентом Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляен. Накануне глава украинского МИД Дмитрий Кулеба в соцсети Х (бывший Твиттер) написал, что "Украина рассчитывает на соблюдение Еврокомиссией своего слова и отмену ограничения на украинский сельскохозяйственный экспорт".
Запрет украинского импорта: основные новости
- В конце апреля 2023 года Еврокомиссия решила приостановить импорт украинской пшеницы, кукурузы, рапса и семян подсолнечника в пять стран-членов ЕС. Это решение было вызвано жалобами местных фермеров, мол, их продукция обесценивается от конкуренции.
- Запрет на импорт предусматривался до начала июня. Но Еврокомиссия продлила бан до 15 сентября. Важно, что Франция и Германия критиковали это решение.
- Украина заинтересована в экспорте через румынские порты, поскольку это кратчайший путь, а соответственно, самая дешевая логистика. И наша страна не пойдет на уступки. Ранее Брюссель заверил Киев, что продления запрета не будет.