Еще на шаг ближе к запрету Московского патриархата: поддержали важные законопроекты

В Украине может запретить деятельность церквей Московского патриархата. Комитет ВРУ поддержал важный законопроект.

Об этом рассказал народный депутат Ярослав Железняк. Соответствующее решение комитет принял 9 декабря.

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Комитет поддержал важный законопроект по РПЦ

Железняк заметил, что Московский патриархат в Украине наконец-то запретят.

Комитет гуманитарной политики на своем заседании только что рекомендовал соответствующий законопроект №8221. Как человек из Мариуполя полностью поддерживаю решения, помогающие вычищать "русский мир" из Украины,

– добавил нардеп.

По словам нардепки Натальи Пипы Комитет ВРУ поддержал следующие законопроекты:

№8221 о запрете РПЦ и подчиненных ей структур,

№8012 об обращении в КМУ о передаче Почаевской лавры и Киево-Печерской лавры ПЦУ,

№8262 об упрощении перехода МП в ВЦУ.

Обыски в УПЦ МП: кратко

В своей деятельности СБУ соблюдает принцип беспристрастности к деятельности любой религиозной конфессии и уважает право каждого гражданина на свободу мировоззрения и вероисповедания, как это определено Конституцией Украины.