Еще на шаг ближе к запрету Московского патриархата: поддержали важные законопроекты
9 декабря 2022, 19:14Читати новину українською
Источник:телеграмм Ярослава Железняка
В Украине может запретить деятельность церквей Московского патриархата. Комитет ВРУ поддержал важный законопроект.
Об этом рассказал народный депутат Ярослав Железняк. Соответствующее решение комитет принял 9 декабря.
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Комитет поддержал важный законопроект по РПЦ
Железняк заметил, что Московский патриархат в Украине наконец-то запретят.
Комитет гуманитарной политики на своем заседании только что рекомендовал соответствующий законопроект №8221. Как человек из Мариуполя полностью поддерживаю решения, помогающие вычищать "русский мир" из Украины,
– добавил нардеп.
По словам нардепки Натальи Пипы Комитет ВРУ поддержал следующие законопроекты:
- №8221 о запрете РПЦ и подчиненных ей структур,
- №8012 об обращении в КМУ о передаче Почаевской лавры и Киево-Печерской лавры ПЦУ,
- №8262 об упрощении перехода МП в ВЦУ.
Обыски в УПЦ МП: кратко
- Недавно СБУ посетила объекты УПЦ МП в трех областях Украины: Черкасской, Волынской и Херсонской. Также 25 ноября СБУ пришла с обысками в Черновицко-Буковинской епархию УПЦ МП. Там нашли документы, свидетельствующие о российском гражданстве некоторых руководителей епархиальных структур.
- Во время обысков Киево-Печерской лавры 22 ноября тоже нашли пророссийскую литературу. Кроме того, СБУ обнаружила более 2 миллионов гривен, 100 тысяч долларов и несколько тысяч российских рублей.
- Всего с начала полномасштабной войны Служба безопасности вручила более 30 подозрений и открыла более 20 уголовных дел против представителей УПЦ МП.
- Добавим, что в Украине к 12 годам заключения был приговорен священник УПЦ МП. Он "сливал" позиции Вооруженных Сил в Северодонецке.