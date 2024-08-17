Религиозные лидеры – "за": Зеленский поговорил с главами церквей о запрете УПЦ МП

Вчера состоялась встреча Владимира Зеленского с представителями Всеукраинского совета церквей и религиозных организаций. Там, в частности, подняли вопрос о запрете Московского патриархата в Украине.

Накануне глава государства также отметил, что новый законопроект о запрете УПЦ МП уже в Верховной Раде, а еще 10 августа анонсировал решение, которое укрепит украинскую духовную независимость.

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Что сказал Зеленский во время встречи

Владимир Зеленский провел встречу в режиме видеоконференции с представителями Всеукраинского совета церквей и религиозных организаций. Президент поблагодарил участников мероприятия за постоянную поддержку нашей страны и ее людей.

Он отметил роль церквей и религиозных организаций в распространении правды о войне. Ведь мир должен слышать правдивый голос религиозных лидеров и сообществ, видеть, сколько церквей и молитвенных домов было уничтожено в результате обстрелов со стороны России.

Все мы знаем, что российскую церковь Россия, как государство, использует для подавления независимости других государств, в частности, для подавления Украины и украинцев, для ограничения свобод всех наших людей и поэтому гарантировать украинскую духовную независимость – это наш общий долг,

– заявил Зеленский.

В ответ члены Всеукраинского совета церквей и религиозных организаций заявили о поддержке курса на духовную независимость, защиту конституционного строя, общественной безопасности, прав человека и основных свобод от злоупотребления со стороны Кремля.

"Изначально поддерживали и будем поддерживать такие изменения в законодательстве, которые будут способствовать защите духовного пространства Украины от "русского мира". Потому что без духовной свободы и независимости от страны-агрессора трудно будет говорить о настоящей свободе для Украины", – говорит митрополит Киевский и глава ПЦУ Епифаний.