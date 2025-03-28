Во Львове запретили продажу алкоголя во время комендантского часа

Исполнительный комитет Львовского городского совета сегодня, 28 марта, принял решение запретить продажу алкоголя во время комендантского часа. Оно будет действовать в течение военного положения.

Вследствие этого в городе и в присоединенных общинах будут работать мониторинговые группы с участием сотрудников полиции, которые будут проводить ночные рейды для выявления нарушителей. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Львовский городской совет.

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Что известно об установлении ограничений торговли алкоголем во Львове

По данным Львовского городского совета, на нарушителей запрета на продажу алкоголя будут составлять протоколы об административном правонарушении, накладывать штраф и готовить документы об отмене лицензии.

Отметим, что оштрафовать могут не только продавца алкогольных напитков, но и лицо, которое приобрело алкоголь во время комендантского часа.

Есть ярко выраженные случаи, когда торговые сети грубо нарушают комендантский час, и, в запрещенное время, проводят свою деятельность и продают алкоголь. Алкоголь в условиях военного времени – это не есть хорошо. Мы имеем много жалоб от военной среды, от ветеранских сообществ и общественных активистов и жителей,

– говорит руководитель делами комитета Львовского городского совета Евгений Бойко.

А также добавляет, что отдельным стимулом для принятия такого решения стал факт беспрепятственной покупки алкоголя в комендантский час, который обнародовали 26 марта на расширенном аппаратном совещании. По его словам, работники полиции и налоговой, которые присутствовали на совещании, поддерживают это решение.

Отметим, что оно предусматривает установление ограничений по запрету торговли алкогольными напитками во время комендантского часа, который во Львове действует с 00:00 до 05:00 часов утра.

Согласно ему, районные администрации, совместно с Муниципальной стражей и районными отделами полиции будут осуществлять ночные рейды для выявления нарушений. Кроме этого, районные отделы полиции должны осуществлять постоянный контроль за соблюдением этого решения.

Напомним, что ранее продажу алкоголя ограничили до конца войны и в Винницкой области. Его можно приобрести только с 6:00 утра до 22:00 вечера.