Внаслідок цього в місті та в приєднаних громадах працюватимуть моніторингові групи за участю працівників поліції, які будуть проводити нічні рейди для виявлення порушників. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Львівську міську раду.

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Що відомо про встановлення обмежень торгівлі алкоголем у Львові

За даними Львівської міської ради, на порушників заборони щодо продажу алкоголю складатимуть протоколи про адміністративне правопорушення, накладатимуть штраф та готуватимуть документи про скасування ліцензії.

Зазначимо, що оштрафувати можуть не лише продавця алкогольних напоїв, а й особу, яка придбала алкоголь під час комендантської години.

Маємо яскраво виражені випадки, коли торгові мережі грубо порушують комендантську годину, і, у заборонений час, проводять свою діяльність і продають алкоголь. Алкоголь в умовах воєнного часу – це не є добре. Ми маємо багато скарг від військового середовища, від ветеранських спільнот і громадських активістів та мешканців,

– каже керівник справами комітету Львівської міської ради Євген Бойко.

А також додає, що окремим стимулом для прийняття такого рішення став факт безперешкодної купівлі алкоголю у комендантську годину, який оприлюднили 26 березня на розширеній апаратній нараді. За його словами, працівники поліції та податкової, які були присутні на нараді, підтримують це рішення.

Зазначимо, що воно передбачає встановлення обмежень щодо заборони торгівлі алкогольними напоями під час комендантської години, яка у Львові діє з 00:00 до 05:00 години ранку.

Згідно з ним, районні адміністрації, спільно з Муніципальною вартою і районними відділами поліції будуть здійснювати нічні рейди для виявлення порушень. Окрім цього, районні відділи поліції мають здійснювати постійний контроль за дотриманням цього рішення.

Нагадаємо, що раніше продаж алкоголю обмежили до кінця війни й у Вінницькій області. Його можна придбати лише з 6:00 ранку до 22:00 вечора.