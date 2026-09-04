Об этом сообщает издание The Moscow Times со ссылкой на правозащитную организацию.

Какова ситуация с выездом из России?

За последние недели 23 из 73 зарегистрированных призывников получили официальные отказы при попытке пересечения границы. Многие из них узнали о наличии каких-либо ограничений непосредственно в аэропортах или на контрольно-пропускных пунктах.

Правозащитники приводят пример мужчины, который длительное время проживал в Индонезии по вид на жительство и вернулся в Россию всего на две недели. При выезде обратно он обнаружил в выписке из электронного реестра внезапный запрет на выезд из страны.

Другой россиянин пытался вылететь рейсом Москва – Ереван, предварительно проверив реестр и убедившись в отсутствии ограничений. Однако пограничники отказали ему в посадке, а уже через несколько минут статус в реестре автоматически изменился на "запрещен".

Ситуация осложняется тем, что информация в базах данных обновляется с большой задержкой. В частности, жителю Новосибирска отменили повестку в военкомате после первого инцидента, однако через двое суток пограничная служба вновь отказалась выпустить его за границу.

Правозащитники отмечают, что электронный реестр работает со сбоями, поэтому граждане оказываются в безвыходном положении, не имея возможности обжаловать решение на месте.

Ограничения вводятся на фоне новой волны мобилизации

Запрет на выезд вводится на фоне активных обсуждений возможной новой волны призыва в российскую армию после сентябрьских выборов в Государственную думу. Аналитики из Института изучения войны (ISW) и западные спецслужбы сообщают о скрытых приготовлениях Кремля к возобновлению массовой мобилизации.

По данным издания The Washington Post, потребность в новых военнослужащих обусловлена критическими потерями на фронте. Эксперты Центра стратегических и международных исследований (CSIS) оценивают общие потери российской армии в Украине как минимум в 1,4 миллиона человек убитыми и тяжелоранеными.

Напомним, по данным партизанского движения "Атеш", в России заметили признаки подготовки к новой масштабной мобилизации, которая якобы может начаться после "парламентских выборов" в сентябре 2026 года. В частности, в нескольких регионах военные и представители местных властей уже проверяют полигоны на готовность принять большой объем мобилизованных.

По информации движения, такие проверки были зафиксированы на полигонах Кадамовский в Ростовской области и Алабино в Московской области. Параллельно российские власти, как утверждают партизаны, создают законодательные механизмы для давления на предприятия, которые могут обязать передавать технику и мощности для нужд армии и привлекать работников к мобилизационным мероприятиям. За невыполнение решений оперативных штабов компаниям могут грозить значительные штрафы или даже временное приостановление деятельности.