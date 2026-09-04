Про це повідомляє видання The Moscow Times із посиланням на правозахисну організацію.

Яка ситуація з виїздом із Росії?

За останні тижні 23 із 73 зареєстрованих призовників отримали офіційні відмови під час спроби перетину кордону. Багато з них дізналися про наявність будь-яких обмежень безпосередньо в аеропортах чи на контрольно-пропускних пунктах.

Правозахисники наводять приклад чоловіка, який тривалий час мешкав в Індонезії за посвідкою на проживання і повернувся до Росії лише на два тижні. Під час виїзду назад він виявив у виписці з електронного реєстру раптову заборону на залишення країни.

Інший росіянин намагався вилетіти рейсом Москва – Єреван, попередньо перевіривши реєстр та переконавшись у відсутності обмежень. Однак прикордонники відмовили йому в посадці, а вже за кілька хвилин статус у реєстрі автоматично змінився на заборонений.

Ситуація ускладнюється тим, що інформація в базах даних оновлюється з великою затримкою. Зокрема, жителю Новосибірська скасували повістку у військкоматі після першого інциденту, проте через дві доби прикордонна служба знову відмовилася випустити його за кордон.

Правозахисники наголошують, що електронний реєстр працює зі збоями, через що громадяни опиняються у безвихідному становищі без можливості оскаржити рішення на місці.

Обмеження запроваджують на тлі нової хвилі мобілізації

Заборона на виїзд розгортається на тлі активних обговорень можливої нової хвилі призову до російського війська після вересневих виборів до Державної думи. Аналітики з Інституту вивчення війни (ISW) та західні розвідки повідомляють про приховані приготування Кремля до відновлення масової мобілізації.

За даними видання The Washington Post, потреба в нових військовослужбовцях зумовлена критичними втратами на фронті. Фахівці Центру стратегічних і міжнародних досліджень (CSIS) оцінюють загальні втрати російської армії в Україні щонайменше у 1,4 мільйона осіб убитими та важкопораненими.

Нагадаємо, за даними партизанського руху "Атеш", у Росії помітили ознаки підготовки до нової масштабної мобілізації, яка нібито може розпочатися після "парламентських виборів" у вересні 2026 року. Зокрема, у кількох регіонах військові та представники місцевої влади вже перевіряють полігони на готовність прийняти велику кількість мобілізованих.

Такі інспекції, за інформацією руху, зафіксували на полігонах Кадамовський у Ростовській області та Алабіно в Московській області. Паралельно російська влада, як стверджують партизани, створює законодавчі механізми для тиску на підприємства, які можуть зобов'язати передавати техніку й потужності для потреб армії та залучати працівників до мобілізаційних заходів. За невиконання рішень оперативних штабів компаніям можуть загрожувати значні штрафи або навіть тимчасове припинення діяльності..