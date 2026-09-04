Ловушка на границе: россиянам запрещают выезд из России даже без врученных повесток, – СМИ

Призывникам в России все чаще запрещают выезд за пределы страны непосредственно во время прохождения пограничного контроля, в том числе и тем, кто вообще не получал повестки. За последние две недели правозащитники зафиксировали более семи десятков подобных обращений, причем почти каждая третья попытка пересечь границу завершилась отказом.

Об этом сообщает издание The Moscow Times со ссылкой на правозащитную организацию.

Какова ситуация с выездом из России?

За последние недели 23 из 73 зарегистрированных призывников получили официальные отказы при попытке пересечения границы. Многие из них узнали о наличии каких-либо ограничений непосредственно в аэропортах или на контрольно-пропускных пунктах.

Правозащитники приводят пример мужчины, который длительное время проживал в Индонезии по вид на жительство и вернулся в Россию всего на две недели. При выезде обратно он обнаружил в выписке из электронного реестра внезапный запрет на выезд из страны.

Другой россиянин пытался вылететь рейсом Москва – Ереван, предварительно проверив реестр и убедившись в отсутствии ограничений. Однако пограничники отказали ему в посадке, а уже через несколько минут статус в реестре автоматически изменился на "запрещен".

Ситуация осложняется тем, что информация в базах данных обновляется с большой задержкой. В частности, жителю Новосибирска отменили повестку в военкомате после первого инцидента, однако через двое суток пограничная служба вновь отказалась выпустить его за границу.

Правозащитники отмечают, что электронный реестр работает со сбоями, поэтому граждане оказываются в безвыходном положении, не имея возможности обжаловать решение на месте.

Ограничения вводятся на фоне новой волны мобилизации

Запрет на выезд вводится на фоне активных обсуждений возможной новой волны призыва в российскую армию после сентябрьских выборов в Государственную думу. Аналитики из Института изучения войны (ISW) и западные спецслужбы сообщают о скрытых приготовлениях Кремля к возобновлению массовой мобилизации.

По данным издания The Washington Post, потребность в новых военнослужащих обусловлена критическими потерями на фронте. Эксперты Центра стратегических и международных исследований (CSIS) оценивают общие потери российской армии в Украине как минимум в 1,4 миллиона человек убитыми и тяжелоранеными.

Напомним, по данным партизанского движения "Атеш", в России заметили признаки подготовки к новой масштабной мобилизации, которая якобы может начаться после "парламентских выборов" в сентябре 2026 года. В частности, в нескольких регионах военные и представители местных властей уже проверяют полигоны на готовность принять большой объем мобилизованных.

По информации движения, такие проверки были зафиксированы на полигонах Кадамовский в Ростовской области и Алабино в Московской области. Параллельно российские власти, как утверждают партизаны, создают законодательные механизмы для давления на предприятия, которые могут обязать передавать технику и мощности для нужд армии и привлекать работников к мобилизационным мероприятиям. За невыполнение решений оперативных штабов компаниям могут грозить значительные штрафы или даже временное приостановление деятельности.