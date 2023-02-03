Двух чиновников уже развернули: Демченко рассказал, как работает запрет на выезд госслужащих

Правительство запретило всем госслужащим, в том числе и женщинам, выезжать за границу для личных нужд. В Госпогранслужбе рассказали, как работает запрет на практике. В частности, уже были нарушения.

Министерства, ведомства и государственные органы должны передать в Госпогранслужбу списки лиц. Об этом заявил спикер Госпогранслужбы Андрей Демченко в эфире телемарафона, сообщает 24 Канал.

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Запрет уже действует

С помощью списков пограничники смогут проверить, можно ли человеку уезжать за границу. Демченко подчеркнул, что правительство дало перечень чиновников, которым запрещено выезжать. Поэтому ведомства на его основе самостоятельно создают эти списки.

Отдельно он отметил, норма о запрете на выезд госслужащим уже действует.

Списки уже поступают

Спикер отметил, что пограничники уже получают списки госслужащих, которые не могут выезжать. Речь идет о тысячах людей, однако точных цифр Демченко пока не назвал, поскольку все списки еще не получили.

Теперь ответственность за соблюдение запрета возлагается прежде всего на самих чиновников и их руководителей.

На границе завернули двух госслужащих

С момента вступления в силу нормы о запрете на выезд из Украины не выпустили 2 мужчин, подпадавших под эти ограничения.

Демченко рассказал, что 2 чиновника завернули в Украину, ведь они не подпадали под условия пересечения границы.

Что этому предшествовало