Не хотят отдавать имущество: ОПЗЖ и еще несколько партий обжаловали решение суда о запрете
Во время полномасштабной войны суд запретил деятельность ряда антиукраинских партий на территории нашего государства. Некоторые из них решили обжаловать решение и подали апелляционные заявления.
Об этом в эфире телемарафона единых новостей 17 июля рассказал министр юстиции Денис Малюська. 24 канал передает детали.
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Несколько запрещенных партий подали апелляции
Малюська отметил, что на сегодняшний день уже несколько партий, чью деятельность запретили в Украине, подали апелляционные заявления, пытаясь обжаловать решение. По его словам, в списке самой мощной из тех, которые запретил суд первой инстанции, есть партия "Оппозиционная платформа – За жизнь".
Они (ОПЗЖ – ред. 24 канал) подали апелляцию, и мы ожидаем в ближайшее время ее рассмотрение в кассационном суде. Но мы настроены оптимистично, рассчитываем на честное и прозрачное правосудие,
– подчеркнул глава Минюста.
Чиновник добавил, что юридический процесс до сих пор продолжается, впрочем, несколько партий, скорее всего, подавать апелляции для обжалования решения о запрете их деятельности не будут. Министр отметил, что полную картину Министерство юстиции ожидает увидеть до конца июля этого года.
К концу лета будем иметь уже раскладку по партиям, их активам: кто самый богатый, кто самый бедный, и сколько средств или активов получит государство в результате их запрета,
– объяснил Малюська.
К слову, чиновник также подчеркнул, что "лидером" относительно количества недвижимости и других активов среди запрещенных судом партий является Коммунистическая партия Украины.
Добавим, что апелляцию от ОПЗЖ прокомментировала также представитель Верховной Рады в Конституционном суде Ольга Совгиря. Чиновница отметила, что оспаривающее заявление партии будет рассматривать Кассационный административный суд в составе Верховного суда – это будет происходить в течение одного месяца с момента открытия апелляционного производства.
Контекст
Напомним, что ранее суд запретил целый ряд пророссийских партий. Решение предусматривает конфискацию всего их официального имущества, финансов и других активов в пользу государства. Речь идет, в частности, о таких известных политических силах:
- ОПЗЖ;
- "Оппозиционный блок";
- Коммунистическая партия Украины;
- "блок Владимира Сальдо";
- "НАШИ";
- "Партия Шария";
- "Русь Единая" и прочие
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