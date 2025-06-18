На Полтавщине запретили проведение массовых мероприятий: в чем причина
- На Полтавщине запретили проведение массовых мероприятий до 24 июня.
- Решение принято в связи с повышенной вероятностью воздушных ударов по Полтаве и району.
На Полтавщине приняли решение о временном запрете проведения массовых мероприятий. Так, в регионе запретили проведение массовых мероприятий до 24 июня.
Об этом сообщил чиновник Полтавского горсовета Максим Малько, пишет 24 Канал.
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Что известно о запрете проведения массовых мероприятий на Полтавщине
На официальных ресурсах нет информации об этом решении. Однако местные СМИ указывают, что ограничения касаются:
- торжественных событий в учреждениях культуры,
- концертов,
- спортивных соревнований и активностей на открытом воздухе,
- любых других публичных собраний, предусматривающих массовое скопление людей.
Малько отметил, что соответствующее решение Совета обороны введено в действие распоряжением начальника ОВА о запрете проведения массовых мероприятий в период с 18.06.2025 по 24.06.2025.
Такое решение принято в связи с повышенной вероятностью воздушных ударов по объектам города Полтава и района,
– написал чиновник горсовета.
Он попросил с пониманием отнестись к ситуации и не пренебрегать сигналами воздушной тревоги.