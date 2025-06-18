На Полтавщине запретили проведение массовых мероприятий: в чем причина

На Полтавщине приняли решение о временном запрете проведения массовых мероприятий. Так, в регионе запретили проведение массовых мероприятий до 24 июня.

Об этом сообщил чиновник Полтавского горсовета Максим Малько, пишет 24 Канал.

Смотрите также Удар по Полтавщине: в Кременчугской общине повреждены энергетика и гражданская инфраструктура

Что известно о запрете проведения массовых мероприятий на Полтавщине

На официальных ресурсах нет информации об этом решении. Однако местные СМИ указывают, что ограничения касаются:

торжественных событий в учреждениях культуры,

концертов,

спортивных соревнований и активностей на открытом воздухе,

любых других публичных собраний, предусматривающих массовое скопление людей.



Малько отметил, что соответствующее решение Совета обороны введено в действие распоряжением начальника ОВА о запрете проведения массовых мероприятий в период с 18.06.2025 по 24.06.2025.

Такое решение принято в связи с повышенной вероятностью воздушных ударов по объектам города Полтава и района,

– написал чиновник горсовета.

Он попросил с пониманием отнестись к ситуации и не пренебрегать сигналами воздушной тревоги.