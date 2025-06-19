Про це повідомив посадовець Полтавської міськради Максим Малько, пише 24 Канал.

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Що відомо про заборону проведення масових заходів на Полтавщині

На офіційних ресурсах немає інформації про це рішення. Однак місцеві ЗМІ вказують, що обмеження стосуються:

урочистих подій у закладах культури,

концертів,

спортивних змагань та активностей на відкритому повітрі,

будь-яких інших публічних зібрань, що передбачають масове скупчення людей.



Малько зазначив, що відповідне рішення Ради оборони введене в дію розпорядженням начальника ОВА щодо заборони проведення масових заходів у період з 18.06.2025 по 24.06.2025.

Таке рішення прийнято у зв'язку з підвищеною ймовірністю повітряних ударів по об'єктах міста Полтава та району,

– написав посадовець міськради.

Він попросив з розумінням поставитися до ситуації та не нехтувати сигналами повітряної тривоги.