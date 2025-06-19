Про це пише 24 Канал з посиланням на Повітряні сили.

Дивіться також "Шахеди" знову атакували Україну: в яких областях була тривога

Повітряна тривога в Україні

До слова, оперативно про тривоги, ракетну небезпеку, загрозу ударних БпЛА для всіх областей, вибухи, а також про наслідки російських атак читайте в телеграм-каналі 24 Каналу.

Зранку 19 червня в низці областей поширилася повітряна тривога. Зокрема, сигнали тривоги почали лунати в Дніпропетровській, Полтавській, Київській та низці інших регіонів.

Тоді ж в Повітряних силах попередили про небезпеку. Так, там інформували про загрозу застосування ворогом балістики. Тривога дійшла до Києва.

Загроза застосування балістичного озброєння з північно-східного напрямку!

– вказали там.

Зазначимо, що в Повітряних силах буквально через хвилину повідомили про швидкісну ціль на Сумщині.

Станом на 9:17 відбій тривоги ще не оголошували.

24 Канал наголошує, що під час повітряної тривоги важливо не нехтувати безпекою та закликає українців перебувати в укриттях цивільного захисту.