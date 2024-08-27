Запрет РПЦ в Украине: Зеленский ответил на позицию Папы Римского

На днях Папа Римский отреагировал на запрет РПЦ в Украине, заявив, что "церкви нельзя трогать". Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал эту позицию Ватикана.

Президент заявил, что важно Украине не терять связь с Ватиканом, но при этом нужно объяснять, как Россия может влиять на мир. Об этом заявил президент Зеленский во время брифинга во вторник, 27 августа, передает 24 Канал.

Смотрите также Чтобы обменять их на воинов "Азова": насколько важным для России являются священники УПЦ М "П

"Русская церковь работает за рубежом сильно"

Президент напомнил, что Ватикан делал различные заявления относительно войны в Украине. И он заметил, что часть из них могла быть под влиянием России.

Ведь Русская церковь активно работает за рубежом и ведет там свою "информационную работу".

Ватикан – не исключение. Вы знаете, что заявления Папы Франциска были разные, и очень важно, что в информационном поле происходит, очень важно не терять связь ни с Ватиканом, ни с Италией, ни с информпространством всей Европы и Соединенных Штатов Америки,

– сказал президент.

Он добавил, что украинская сторона множество раз встречалась с Ватиканом и другими странами и институтами, но иногда происходит дежавю.

"Как только ты делаешь паузы в информационной работе за правдивое информпространство, все заполняется информацией России", – заметил глава государства.

Он пояснил, что в этом плане россияне работают, как часы, и у них есть "наработанные институции, большие деньги, много людей повсюду, от бизнеса до политики и религии".

Церковь работает у них за границей сильно. Она, слава Богу, перестает работать так у нас. Борьбу надо продолжать, это самое главное,

– подытожил Владимир Зеленский.