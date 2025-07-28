Публичное исполнение песен на русском языке необходимо запретить законом, – языковой омбудсмен

Сейчас среди украинского общества есть запрос на запрет публичного исполнения песен на русском. Этот вопрос должен иметь четкое законодательное урегулирование.

Об этом в понедельник, 28 июля, заявила еще недавно назначенная Уполномоченная по защите государственного языка Елена Ивановская, передает 24 Канал.

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Что предлагает омбудсменка?

По словам чиновницы, пока ни закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного", ни "О культуре" не ограничивает исполнение песен на русском языке в публичном пространстве.

В то же время Уполномоченный по защите государственного языка должен контролировать то, применяют ли государственный язык во время публичных мероприятий. В частности, это требование касается языка объявлений, афиш, билетов.

Известно, что в Украине существует запрет на продукт, созданный физическими или юридическими лицами, которые зарегистрированы в России. Но за соблюдением этого требования должны следить работники Национальной полиции.

Публичное исполнение русскоязычного репертуара сегодня вызывает категорическое неприятие у подавляющей части граждан – и это безусловно. Во время, когда идет война не только за территории, но и за символы, язык и идентичность, сцена и улица – это тоже пространства смыслов, и они должны звучать на украинском,

– считает Елена Ивановская.

Она отметила, что в Киеве и Тернополе местные власти ввели запрет на публичное исполнение русскоязычного контента, в частности песен. В то же время никаких санкций за нарушение не предусматривают.

По ее мнению, такие инициативы требуют общегосударственного нормативного обеспечения и юридической определенности – как для органов местного самоуправления, так и для организаторов или исполнителей.

"Общество четко демонстрирует свой моральный выбор – в пользу украинского как языка сопротивления, силы и будущего. Задача государства – создать для этого понятные, легитимные и эффективные правовые инструменты", – добавила она.

Напомним, недавно администратора клуба в Голосеевском районе Киева наказали за русские песни на вечеринке, правоохранители составили протокол. Полиция направила обращение к Уполномоченному по защите государственного языка.