В начале августа резонанс вызвало задержание основателя Telegram Павла Дурова. Миллиардеру инкриминировали соучастие в ряде уголовных преступлений из-за того, что в телеграме отсутствует модерация. В этом приложении легко анонимно распространять опасную информацию, передает 24 Канал.

Смотрите также Будет серьезный разговор, – бывший конгрессмен ответил, продолжит ли Трамп поддерживать Украину

Опасные анонимы в телеграмме

Советник президента Украины по коммуникациям Дмитрий Литвин рассказал об отношении Владимира Зеленского к угрозе со стороны Telegram. По словам Литвина, глава государства обеспокоен из-за анонимности некоторых Telegram-каналов. Особенно президента беспокоит то, как эти безличные аккаунты используются в информационных операциях против Украины.

Сам Литвин выступает против запрета приложения в Украине. По его мнению, нужно работать над повышением прозрачности платформы.

Напомним, что 19 сентября в Украине ограничили использование Telegram в органах госвласти, военных формированиях и на объектах критической инфраструктуры. Это касается только переписки и пересылки файлов.

Ранее руководитель ГУР Кирилл Буданов заявил о наличии у российских спецслужб доступа к личной переписке пользователей Telegram, включая удаленные сообщения и персональные данные.

В СБУ и ВСУ отметили, что Telegram активно используется врагом для кибератак, распространения фишинга и вредоносного программного обеспечения, а также установления геолокации пользователей.