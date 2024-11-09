На початку серпня резонанс викликало затримання засновника Telegram Павла Дурова. Мільярдеру інкримінували співучасть у низці кримінальних злочинів через те, що в телеграмі відсутня модерація. У цьому застосунку легко анонімно поширювати небезпечну інформацію, передає 24 Канал.

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Небезпечні аноніми в телеграмі

Радник президента України з комунікацій Дмитро Литвин розповів про ставлення Володимира Зеленського до загрози з боку Telegram. За словами Литвина, глава держави занепокоєний через анонімність деяких Telegram-каналів. Особливо президента турбує те, як ці безособові акаунти використовуються в інформаційних операціях проти України.

Сам Литвин виступає проти заборони застосунку в Україні. На його думку, потрібно працювати над підвищенням прозорості платформи.

Нагадаємо, що 19 вересня в Україні обмежили використання Telegram в органах держвлади, військових формуваннях та на об'єктах критичної інфраструктури. Це стосується лише листування та пересилання файлів.

Раніше керівник ГУР Кирило Буданов заявив про наявність у російських спецслужб доступу до особистого листування користувачів Telegram, включно із видаленими повідомленнями та персональними даними.

У СБУ та ЗСУ зазначили, що Telegram активно використовується ворогом для кібератак, розповсюдження фішингу та шкідливого програмного забезпечення, а також встановлення геолокації користувачів.