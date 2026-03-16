Полиция даже телефоны проверяет: в России блокируют Телеграм и продвигают собственное приложение

Российское командование массово запрещает солдатам пользоваться мессенджером Телеграмм. В то же время руководство продвигает собственное контролируемое государством приложение Max.

Об этом говорится в отчете Института изучения войны.

Что известно об ограничениях Telegram для российских военных?

По данным одного из российских блогеров, командование некоторых подразделений российской армии заставляет личный состав удалять мессенджер Телеграмм. Впрочем, из-за этого у оккупантов может значительно ухудшиться связь.

Эта информация противоречит заявлениям отдельных российских чиновников, которые утверждали, что приложение и в дальнейшем будет доступно для проведения боевых действий.

15 марта блогер сообщил, что определенные российские подразделения уже издали приказ об удалении приложения со своих телефонов. Кроме того, он заметил, что российская военная полиция проверяет телефоны личного состава, чтобы убедиться, что те удалили приложение.

В качестве альтернативы военное командование врага продвигает контролируемый государством мессенджер Max. Милблогер заметил, что это приложение очень неудобно в использовании, а некоторые неопределенные подразделения специальных сил запретили им пользоваться.

Военный блогер охарактеризовал выполнение российскими подразделениями требований по новой платформе обмена сообщениями как неоднородное, утверждая, что некоторые подразделения выполняют приказы удалить Телеграм и перейти на Max, тогда как другие подразделения продолжают общаться через Телеграм,

– отметили в аналитике.

Военкор предполагает, что запрет Телеграма не является универсальным стандартом, который ввело Минобороны, поскольку отдельные подразделения и дальше продолжают его использование, тогда как другим подразделениям приказали перейти на Max.

Аналитики отметили, что решение отдельных подразделений запретить приложение Телеграмм может свидетельствовать о намерениях Кремля впоследствии распространить этот запрет на передовой. Кроме того, это может указывать на стремление некоторых командиров заручиться благосклонностью высшего руководства с помощью введения политики еще до официальных приказов Минобороны.

Эксперты добавляют, что блокировка телеграмма, вероятно, только усилит проблемы со связью у оккупантов и ухудшит управление войсками, которые уже испытывают трудности после блокировки Старлинк.

