То, что США и Великобритания до сих пор не позволили Украине наносить удары дальнобойным оружием по России – один из самых больших провалов. Россияне атакуют украинские города и села сотнями КАБов в неделю, в то же время наше государство не может ударить в ответ.

И это ужасная ошибка Запада. Если США не изменят свою политику, это будет очень плохо для Украины. Такое мнение 24 Каналу высказал полковник британской армии в отставке Ричард Кемп, отметив, что с Великобританией несколько иная ситуация.

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Могут ли отменить ограничения до президентских выборов в США

Новоизбранный премьер-министр Великобритании Кир Стармер выразил желание разрешить Украине использовать ракеты Storm Shadow и другие системы дальнего радиуса действия, которые были предоставлены. Но было возражение со стороны Соединенных Штатов, то есть именно они должны отменить ограничения.

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Но Украине не так просто использовать оружие стран-партнеров. Наше государство зависит от западных систем наблюдения и разведки, чтобы нацеливать американские и европейские ракеты большой дальности по российской территории.

Украине нужна полная поддержка со стороны США. Надеюсь, что она будет. Но, к сожалению, это часть закономерности. Вашингтон был чрезвычайно сильным в поддержке Украины с начала этой войны, но недостаточно сильным в поставках боеприпасов, танков, самолетов, ракет и инженерного оборудования. Поставляли мало и слишком поздно,

– подчеркнул Ричард Кэмп.

Он выразил надежду, что американский президент Джо Байден отменит запрет на использование дальнобойного оружия по территории России. Однако, по мнению британского полковника в отставке, это вряд ли произойдет до президентских выборов США, которые должны состояться в начале ноября.