І це жахлива помилка Заходу. Якщо США не змінять свою політику, це буде надзвичайно погано для України. Таку думку 24 Каналу висловив полковник британської армії у відставці Річард Кемп, зазначивши, що з Великою Британією дещо інша ситуація.

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Чи можуть скасувати обмеження до президентських виборів у США

Новообраний прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер висловив бажання дозволити Україні використовувати ракети Storm Shadow та інші системи дальнього радіуса дії, які були надані. Але було заперечення з боку Сполучених Штатів, тобто саме вони мають скасувати обмеження.

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Але Україні не так просто використовувати зброю країн-партнерів. Наша держава залежить від західних систем спостереження та розвідки, щоб націлювати американські та європейські ракети великої дальності по російській території.

Україні потрібна повна підтримка з боку США. Сподіваюся, що вона буде. Але, на жаль, це частина закономірності. Вашингтон був надзвичайно сильним у підтримці України з початку цієї війни, але недостатньо сильним у постачанні боєприпасів, танків, літаків, ракет та інженерного обладнання. Постачали мало і надто пізно,

– наголосив Річард Кемп.

Він висловив сподівання, що американський президент Джо Байден скасує заборону на використання далекобійної зброї по території Росії. Однак, на думку британського полковника у відставці, це навряд станеться до президентських виборів США, які мають відбутися на початку листопада.