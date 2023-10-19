"Ты чёрт е**ный": в Раде чуть не произошла драка из-за голосования за запрет УПЦ МП

В Верховной Раде между несколькими народными избранниками произошла словесная перепалка. Остальные нардепы физически сдерживали их, чтобы помешать драке.

В четверг, 19 октября, между тремя депутатами Верховной Рады произошла словесная перепалка. Позже к спору присоединился еще один нардеп.

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Что произошло в Раде

Между нардепами из разных партий произошел конфликт после того, как в Раде проголосовали за запрет деятельности Украинской православной церкви Московского патриархата на территории нашего государства. Три депутата начали выяснять отношения прямо в зале парламента.

Один из нардепов назвал своего оппонента "сепаром" и обвинил его в неоднократных попытках расколоть Украину в течение 30 лет. К нему быстро присоединился коллега с такими же обвинениями. В ответ другой народный избранник стал ругаться. К нему тоже присоединился коллега. Очень быстро все перешло во взаимные оскорбления.

Другие люди в этот момент стояли между четырьмя участниками конфликта и не давали им приблизиться друг к другу. В результате они отвели двух нардепов как можно дальше, чтобы избежать потасовки.

Соцсетями распространяются кадры с места событий. Осторожно, на видео есть много нецензурной лексики на украинском и русском.

Словесная перепалка нардепов: смотрите видео



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