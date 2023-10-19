"Ты чёрт е**ный": в Раде чуть не произошла драка из-за голосования за запрет УПЦ МП
В Верховной Раде между несколькими народными избранниками произошла словесная перепалка. Остальные нардепы физически сдерживали их, чтобы помешать драке.
В четверг, 19 октября, между тремя депутатами Верховной Рады произошла словесная перепалка. Позже к спору присоединился еще один нардеп.
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Что произошло в Раде
Между нардепами из разных партий произошел конфликт после того, как в Раде проголосовали за запрет деятельности Украинской православной церкви Московского патриархата на территории нашего государства. Три депутата начали выяснять отношения прямо в зале парламента.
Один из нардепов назвал своего оппонента "сепаром" и обвинил его в неоднократных попытках расколоть Украину в течение 30 лет. К нему быстро присоединился коллега с такими же обвинениями. В ответ другой народный избранник стал ругаться. К нему тоже присоединился коллега. Очень быстро все перешло во взаимные оскорбления.
Другие люди в этот момент стояли между четырьмя участниками конфликта и не давали им приблизиться друг к другу. В результате они отвели двух нардепов как можно дальше, чтобы избежать потасовки.
Соцсетями распространяются кадры с места событий. Осторожно, на видео есть много нецензурной лексики на украинском и русском.
Словесная перепалка нардепов: смотрите видео
Что известно о запрете УПЦ МП
- Ранее глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия объяснял, что УПЦ МП до сих пор не запретили из-за того, что этот вопрос не был приоритетным. По его словам, сначала Рада должна рассмотреть более важные законопроекты.
- Однако в четверг, 19 октября, голосование за запрет УПЦ МП наконец-то состоялось. Законопроект №8371 был принят на первом чтении.
- Большинство депутатов поддержали запрет. 17 народных избранников не голосовали. Против законопроекта проголосовали 14 нардепов: 11 от "Платформы за жизнь и мир" и 3 от "Восстановления Украины".