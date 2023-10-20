Кто из Рады проигнорировал голосование за запрет УПЦ МП: перечень нардепов

Законопроект о запрете религиозных организаций, связанных с Россией, проигнорировало 72 нардепа. Они сделали вид, что "отсутствуют", хотя в тот день голосовали за другие законы.

18% нардепов проигнорировали правительственный законопроект о запрете религиозных организаций, связанных со страной-террористом. Хотя в этот день они находились в сессионном зале и голосовали за другие законы.

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Какие нардепы не голосовали за законопроект

19 октября в Верховной Раде состоялось голосование за запрет УПЦ МП. Законопроект №8371 приняли на первом чтении. Большинство депутатов поддержали запрет, но против законопроекта проголосовали 14 нардепов: 11 от "Платформы за жизнь и мир" и 3 от "Восстановления Украины".

Кто голосовал против законопроекта:

Еще 17 народных избранников не голосовали. Согласно поименному голосованию, больше всего депутатов, проигнорировавших за этот законопроект, было в депутатских группах "Восстановление Украины" (59%), "За будущее" (29%) и ПЗЖМ (27%). Не было таких нардепов только во фракциях "ЕС" и "Голос".

При рассмотрении законопроекта депутаты вытащили персональные карточки для голосования, чтобы не принимать решения и не нести за него ответственность. Еще часть отобразилась в системе как "не голосовавшие", поскольку просто не нажали ни одну кнопку.

Следует отметить, что согласно регламенту нардепы должны голосовать "за", "против" или "воздерживаться". Позиции "не голосовал" в Раде не предусмотрено.

Список "не голосовавших" нардепов

"Слуга народа":

Бужанский М.

Воронов В.

Диденко Ю.

Брагар Е.

Косай К.

Мурдий И.

Перебойнис М.

Кормышкина И.

Савченко О.

Тарасенко Т.Г.

Чернявский С.

Хоменко О.

"ПЗЖМ":

Иоффе Ю.

Павленко Ю.

Нимченко В.

Восстановление Украины:

Яковенко Е.

Нардепы, якобы отсутствовавшие:

"Слуга народа":

Беленюк Ж.

Бунин С.

Васильев И.

Войцеховский В.

Гетманцев Д.

Демченко С.

Забуранно Л.

Косай Г.

Володина Д.

Голушко М.

Гринчук О.

Зуб В.

Кальченко С.В.

Культенко А.

Куницкий О.

Литвиненко С.

Остапенко А.

Припутень Д.

Репина Э.

Руденко О.

Северин С.

Кузьминых С.

Мулык Р.

Нестеренко К.

Павлюк М.

Ткаченко О.

Халимон П.

Скворец Л.

Фролов П.

Шолл М.

"Восстановление Украины":

Гнатенко В.

Кисилев И.

Лукашев О.

Приходько Н.

Столар В.

Исаенко Д.

Мороз В.

Славицкий А.

Фельдман О.

ПЗЖМ:

Кальцев В.

Мамочка Г.

Суркис Г.

Доверие:

Вацек Г.

Горват Р.

Петевка В.

Киссе А.

Минько С.

"За будущее":

Герега О.

Молоток И.

Скороход А.

Урбанский А.

Шаповалов Ю.

Также голосование проигнорировали внефракционные Иванисов Р., Магера С. и Торохтий Б, а также Дубиль В. из "Родина".