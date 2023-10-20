Кто из Рады проигнорировал голосование за запрет УПЦ МП: перечень нардепов
Источник:"Верховный Совет"
Законопроект о запрете религиозных организаций, связанных с Россией, проигнорировало 72 нардепа. Они сделали вид, что "отсутствуют", хотя в тот день голосовали за другие законы.
18% нардепов проигнорировали правительственный законопроект о запрете религиозных организаций, связанных со страной-террористом. Хотя в этот день они находились в сессионном зале и голосовали за другие законы.
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Какие нардепы не голосовали за законопроект
19 октября в Верховной Раде состоялось голосование за запрет УПЦ МП. Законопроект №8371 приняли на первом чтении. Большинство депутатов поддержали запрет, но против законопроекта проголосовали 14 нардепов: 11 от "Платформы за жизнь и мир" и 3 от "Восстановления Украины".
Кто голосовал против законопроекта:
Еще 17 народных избранников не голосовали. Согласно поименному голосованию, больше всего депутатов, проигнорировавших за этот законопроект, было в депутатских группах "Восстановление Украины" (59%), "За будущее" (29%) и ПЗЖМ (27%). Не было таких нардепов только во фракциях "ЕС" и "Голос".
При рассмотрении законопроекта депутаты вытащили персональные карточки для голосования, чтобы не принимать решения и не нести за него ответственность. Еще часть отобразилась в системе как "не голосовавшие", поскольку просто не нажали ни одну кнопку.
Следует отметить, что согласно регламенту нардепы должны голосовать "за", "против" или "воздерживаться". Позиции "не голосовал" в Раде не предусмотрено.
Список "не голосовавших" нардепов
"Слуга народа":
- Бужанский М.
- Воронов В.
- Диденко Ю.
- Брагар Е.
- Косай К.
- Мурдий И.
- Перебойнис М.
- Кормышкина И.
- Савченко О.
- Тарасенко Т.Г.
- Чернявский С.
- Хоменко О.
"ПЗЖМ":
- Иоффе Ю.
- Павленко Ю.
- Нимченко В.
- Восстановление Украины:
- Яковенко Е.
Нардепы, якобы отсутствовавшие:
"Слуга народа":
- Беленюк Ж.
- Бунин С.
- Васильев И.
- Войцеховский В.
- Гетманцев Д.
- Демченко С.
- Забуранно Л.
- Косай Г.
- Володина Д.
- Голушко М.
- Гринчук О.
- Зуб В.
- Кальченко С.В.
- Культенко А.
- Куницкий О.
- Литвиненко С.
- Остапенко А.
- Припутень Д.
- Репина Э.
- Руденко О.
- Северин С.
- Кузьминых С.
- Мулык Р.
- Нестеренко К.
- Павлюк М.
- Ткаченко О.
- Халимон П.
- Скворец Л.
- Фролов П.
- Шолл М.
"Восстановление Украины":
- Гнатенко В.
- Кисилев И.
- Лукашев О.
- Приходько Н.
- Столар В.
- Исаенко Д.
- Мороз В.
- Славицкий А.
- Фельдман О.
ПЗЖМ:
- Кальцев В.
- Мамочка Г.
- Суркис Г.
- Доверие:
- Вацек Г.
- Горват Р.
- Петевка В.
- Киссе А.
- Минько С.
"За будущее":
- Герега О.
- Молоток И.
- Скороход А.
- Урбанский А.
- Шаповалов Ю.
Также голосование проигнорировали внефракционные Иванисов Р., Магера С. и Торохтий Б, а также Дубиль В. из "Родина".