Кто из Рады проигнорировал голосование за запрет УПЦ МП: перечень нардепов

20 октября 2023, 10:41
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Источник:

"Верховный Совет"

Законопроект о запрете религиозных организаций, связанных с Россией, проигнорировало 72 нардепа. Они сделали вид, что "отсутствуют", хотя в тот день голосовали за другие законы.

18% нардепов проигнорировали правительственный законопроект о запрете религиозных организаций, связанных со страной-террористом. Хотя в этот день они находились в сессионном зале и голосовали за другие законы.

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Какие нардепы не голосовали за законопроект

19 октября в Верховной Раде состоялось голосование за запрет УПЦ МП. Законопроект №8371 приняли на первом чтении. Большинство депутатов поддержали запрет, но против законопроекта проголосовали 14 нардепов: 11 от "Платформы за жизнь и мир" и 3 от "Восстановления Украины".

Кто голосовал против законопроекта:

 

Еще 17 народных избранников не голосовали. Согласно поименному голосованию, больше всего депутатов, проигнорировавших за этот законопроект, было в депутатских группах "Восстановление Украины" (59%), "За будущее" (29%) и ПЗЖМ (27%). Не было таких нардепов только во фракциях "ЕС" и "Голос".

При рассмотрении законопроекта депутаты вытащили персональные карточки для голосования, чтобы не принимать решения и не нести за него ответственность. Еще часть отобразилась в системе как "не голосовавшие", поскольку просто не нажали ни одну кнопку.

Следует отметить, что согласно регламенту нардепы должны голосовать "за", "против" или "воздерживаться". Позиции "не голосовал" в Раде не предусмотрено.

Список "не голосовавших" нардепов

"Слуга народа":

  • Бужанский М.
  • Воронов В.
  • Диденко Ю.
  • Брагар Е.
  • Косай К.
  • Мурдий И.
  • Перебойнис М.
  • Кормышкина И.
  • Савченко О.
  • Тарасенко Т.Г.
  • Чернявский С.
  • Хоменко О.

"ПЗЖМ":

  • Иоффе Ю.
  • Павленко Ю.
  • Нимченко В.
  • Восстановление Украины:
  • Яковенко Е.

Нардепы, якобы отсутствовавшие:

"Слуга народа":

  • Беленюк Ж.
  • Бунин С.
  • Васильев И.
  • Войцеховский В.
  • Гетманцев Д.
  • Демченко С.
  • Забуранно Л.
  • Косай Г.
  • Володина Д.
  • Голушко М.
  • Гринчук О.
  • Зуб В.
  • Кальченко С.В.
  • Культенко А.
  • Куницкий О.
  • Литвиненко С.
  • Остапенко А.
  • Припутень Д.
  • Репина Э.
  • Руденко О.
  • Северин С.
  • Кузьминых С.
  • Мулык Р.
  • Нестеренко К.
  • Павлюк М.
  • Ткаченко О.
  • Халимон П.
  • Скворец Л.
  • Фролов П.
  • Шолл М.

"Восстановление Украины":

  • Гнатенко В.
  • Кисилев И.
  • Лукашев О.
  • Приходько Н.
  • Столар В.
  • Исаенко Д.
  • Мороз В.
  • Славицкий А.
  • Фельдман О.

ПЗЖМ:

  • Кальцев В.
  • Мамочка Г.
  • Суркис Г.
  • Доверие:
  • Вацек Г.
  • Горват Р.
  • Петевка В.
  • Киссе А.
  • Минько С.

"За будущее":

  • Герега О.
  • Молоток И.
  • Скороход А.
  • Урбанский А.
  • Шаповалов Ю.

Также голосование проигнорировали внефракционные Иванисов Р., Магера С. и Торохтий Б, а также Дубиль В. из "Родина".

Автор: Анастасія Кушпіт