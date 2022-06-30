Политическое решение, которое мы озвучили, – Садовый о запрете Московского патриархата во Львове

Мэр Львова Андрей Садовый 30 июня прокомментировал запрет Московского патриархата, а также секты "Группа Догнала". Накануне соответствующее решение принял Львовский горсовет.

Глава города в общении с журналистами подтвердил, что это важное решение является политическим. В дальнейшем им уже должны заняться государственные органы.

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Запрет УПЦ МП во Львове поддержали единогласно

Андрей Садовый акцентировал внимание на том, что запрет поддержали все депутаты городского совета. В дальнейшем решение должны направить президенту Владимиру Зеленскому, а также Председателю Верховной Рады и Правительству.

Только государственные органы власти регламентируют деятельность религиозных организаций. Это позиция, которую мы публично озвучили, а дальше государственные органы должны брать это в работу,

– подытожил мэр Львова.

Решение о запрете было принято утром в этот же день. Его объяснили тем, что упомянутые структуры носят антигосударственный и антиукраинский характер. Соответственно, их деятельность имеет признаки прямой угрозы национальной безопасности.

Кто такие "Группа Догнала" Члены организации называют ее "Украинская правоверная греко-католическая церковь". Они выделились из Украинской Греко-Католической Церкви в 2008 – 2009 годах. Но так и не получили официальную регистрацию в Госкомитете по делам национальностей и религий.



Идейным проводником незарегистрированного религиозного движения является бывший чешский римско-католический священник Антонин Догнал. Именно от его имени происходит название сообщества.



Однако в СМИ не раз сообщали, что члены секты получают деньги и курируются российскими спецслужбами, как и УПЦ МП. В частности, об этом говорил академик НАН Украины Степан Павлюк.



Данные взяты из Члены организации называют ее "Украинская правоверная греко-католическая церковь". Они выделились из Украинской Греко-Католической Церкви в 2008 – 2009 годах. Но так и не получили официальную регистрацию в Госкомитете по делам национальностей и религий.Идейным проводником незарегистрированного религиозного движения является бывший чешский римско-католический священник Антонин Догнал. Именно от его имени происходит название сообщества.Однако в СМИ не раз сообщали, что члены секты получают деньги и курируются российскими спецслужбами, как и УПЦ МП. В частности, об этом говорил академик НАН Украины Степан Павлюк.Данные взяты из Википедии

УПЦ МП могут вообще запретить

29 марта стало известно, что в Раду подали законопроект, предусматривающий полный запрет деятельности Московского патриархата на территории Украины. Кроме национальной безопасности, законотворцы отметили, что такое решение позволит и предотвратить коллаборационизм и дестабилизацию религиозной среды страны.

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