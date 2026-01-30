Эстония инициировала запрет на въезд в страны ЕС всем российским военным: идет обсуждение

Эстония инициировала запрет на въезд в ЕС для всех российских военных, которые принимали участие в войне против Украины. Соответствующее предложение уже рассматривают на уровне ЕС.

Об этом заявил министр иностранных дел Эстонии Маргус Тсахкна перед заседанием Совета Европейского Союза по иностранным делам в Брюсселе.

Смотрите также ЕС предупредил "теневой флот": ответ будет решительным

Какое ограничение планируют ввести против россиян в ЕС?

Министр отметил, что перед европейским сообществом возникает новый вызов безопасности, который требует совместного и решительного ответа. По его словам, лица, причастны к агрессии против Украины, не должны иметь возможности свободно передвигаться по территории Европейского Союза.

У нас есть информация, что большинство из них приедут в Европу после войны, а Европа к этому не готова. Мы говорим о людях, которые были преступниками, насильниками, действительно очень плохими людьми. И нам нужно составить черный список этих людей и запретить им въезд в страны Шенгенской зоны уже сейчас. Это я сегодня вынес на обсуждение Совета,

– отметил Тсахкна.

Сейчас эта инициатива находится на стадии обсуждения. Впрочем глава МИД Эстонии отметил, что эффективное решение возможно только при условии совместных действий всех государств-членов ЕС.

Ответственность за реализацию таких решений преимущественно лежит на министрах внутренних дел и профессиональных ведомствах, однако без единой политики на уровне ЕС результат невозможен.

Тсахкна отметил, что европейским лидерам будет сложно объяснить своим гражданам ситуацию, при которой после завершения войны в Европу могут прибыть сотни тысяч бывших участников боевых действий. Он в очередной раз подчеркнул, что защита европейской безопасности требует скоординированных и коллективных решений.

Власти Эстонии уже запретили въезд российским военным в страну: что известно?