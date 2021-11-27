Запрет въезда россиянам: Зеленский ответил на петицию Стерненко

Президент Владимир Зеленский ответил на петицию активиста Сергея Стерненко по поводу запрета въезда для россиян. Однако конкретно не отметил, будет ли настаивать на предложенных ограничениях.

В петиции речь шла о введении запрета для россиян на посещение территории Украины или введении визового режима.

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Ответ Зеленского

Зеленский поблагодарил подписантов петиции за гражданскую позицию. Он отметил, что "на фоне российской агрессии значительное внимание к этому вопросу вполне оправдано".

Введение дополнительных изменений в режиме поездок граждан между Украиной и Россией требует тщательного изучения и анализа всех возможных сценариев развития, в частности, с точки зрения аспектов безопасности и возможных социальных последствий нововведений,

– отметил Зеленский

Поэтому он направил петицию премьеру, секретарю СНБО и главе СБУ. Они должны проанализировать предложение.

Имеющиеся ограничения

Президент напомнил об имеющихся ограничениях для отдельных граждан России, открыто поддерживающих оккупацию украинских территорий, участвующих в незаконных вооруженных формированиях или ездящих в Крым.

В 2015 году Украина упразднила возможность въезда для россиян по паспортам государства-агрессора. Теперь они могут въезжать по дипломатическим, служебным и загранпаспортам.

По словам Зеленского, пограничники при пересечении иностранцами границы отслеживают вероятных нарушителей из "групп риска".

Когда регистрировали петицию

Стерненко в ноябре опубликовал на сайте президента петицию "Об ограничении права на въезд на территорию Украины граждан государства-агрессора России". Всего за 8 дней она набрала необходимые 25 тысяч подписей.