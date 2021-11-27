У петиції мовилось про запровадження заборони для росіян на відвідування території України або запровадження візового режиму.

До теми Петиція про заборону в'їзду росіянам в Україну набрала необхідну кількість голосів

Відповідь Зеленського

Зеленський подякував підписантам петиції за громадянську позицію. Він зазначив, що "на тлі російської агресії значна увага до цього питання цілком виправдана".

Запровадження додаткових змін у режимі поїздок громадян між Україною та Росією потребує ретельного вивчення й аналізу усіх можливих сценаріїв розвитку, зокрема, з точки зору безпекових аспектів та можливих соціальних наслідків нововведень, –

зазначив Зеленський

Тому він направив петицію прем’єру, секретареві РНБО та голові СБУ. Ті повинні проаналізувати пропозицію.

Наявні обмеження

Президент нагадав про наявні обмеження для окремих громадян Росії, які відкрито підтримують окупацію українських територій, беруть участь у незаконних збройних формуваннях або їздять до Криму.

У 2015 році Україна скасувала можливість в'їзду для росіян за паспортами держави-агресорки. Наразі вони можуть в'їжджати за дипломатичними, службовими та закордонними паспортами.

За словами Зеленського, прикордонники під час перетину іноземцями кордону відстежують імовірних порушників з "груп ризику".

Коли реєстрували петицію

Стерненко у листопаді опублікував на сайті президента петицію "Про обмеження права на в'їзд на територію України громадян держави-агресора Росії". Всього за 8 днів вона набрала необхідних 25 тисяч підписів.