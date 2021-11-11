Активіст у телеграмі зазначив, що за рекордно короткий термін (8 днів і кілька годин) документ набрав необхідні 25 000 голосів. Тепер Володимир Зеленський має його розглянути та відповісти.

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Детальніше про петицію

Прошу президента України з метою захисту громадян України та національної безпеки держави в умовах триваючої збройної агресії РФ проти України ініціювати запровадження заборони для громадян РФ на відвідування території України або запровадження візового режиму,

– йдеться у тексті петиції.

Окрім цього, Сергій Стерненко у соцмережах додав, що тема документа "особливо актуальна з огляду на нинішнє загострення на фронті та стягування російських військ до наших кордонів".

Зверніть увагу! Володимир Зеленський назвав переміщення російських військ вздовж кордонів України та збільшення їхньої концентрації психологічним тиском, який не діє. Він наголосив, що українська армія готова дати відсіч будь-якій зовнішній силі.

Ймовірне скупчення військ Росії: коротко