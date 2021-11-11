Активіст у телеграмі зазначив, що за рекордно короткий термін (8 днів і кілька годин) документ набрав необхідні 25 000 голосів. Тепер Володимир Зеленський має його розглянути та відповісти.
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Детальніше про петицію
Прошу президента України з метою захисту громадян України та національної безпеки держави в умовах триваючої збройної агресії РФ проти України ініціювати запровадження заборони для громадян РФ на відвідування території України або запровадження візового режиму,
– йдеться у тексті петиції.
Окрім цього, Сергій Стерненко у соцмережах додав, що тема документа "особливо актуальна з огляду на нинішнє загострення на фронті та стягування російських військ до наших кордонів".
Ймовірне скупчення військ Росії: коротко
- Журналісти Washington Post раніше писали, що Росія знову стягує війська та техніку до кордону з Україною. За даними видання, це викликало стурбованість в офіційних осіб у США та Європі.
- Натомість у Генеральному управлінні розвідки Міністерства оборони зазначили, що станом на 1 листопада додаткового перекидання російських підрозділів, озброєння та техніки не фіксують.
- Однак радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван заявив, що Сполучені Штати Америки продовжують пильно стежити за ситуацією на лінії розмежування.
- Politico оприлюднило знімки з супутника, на яких видно скупчення бронетанкових частин, танків, а також самохідної артилерії разом із військами у районі російського міста Єльня.
- Згодом речник президента Володимира Зеленського Сергій Никифоров пояснив, що біля кордону відбулися "не так кількісні, як якісні зміни", тобто певне підсилення там таки триває.