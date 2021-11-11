Активист отметил, что за рекордно короткий срок (8 дней и несколько часов) документ набрал необходимое для рассмотрения количество голосов – 25 тысяч. Об этом он сообщил в своем телеграме.

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Подробнее о петиции

Прошу президента Украины с целью защиты граждан Украины и национальной безопасности государства в условиях продолжающейся вооруженной агрессии РФ против Украины инициировать введение запрета для граждан РФ на посещение территории Украины или введение визового режима,

– говорится в тексте петиции.

Кроме этого, Сергей Стерненко в соцсетях добавил, что тема документа "особенно актуальна, учитывая нынешнее обострение на фронте и стягивание российских войск к нашим границам".

Обратите внимание! Владимир Зеленский назвал перемещение российских войск вдоль границ Украины и увеличение их концентрации психологическим давлением, которое не действует. Он подчеркнул, что украинская армия готова дать отпор любой внешней силе.

Вероятное скопление войск России: коротко