Запрет виз россиянам: Климкин напомнил, что "туристы" травили Скрипалей и убивали европейцев

россия должна быть изолирована от международного сообщества. Запрет виз для россиян – прекрасное решение, над которым Украина должна и дальше работать с партнерами.

Об этом 24 каналу рассказал министр иностранных дел Украины в 2014-2019 годах Павел Климкин. По его словам, отношение стран Европы к выдаче виз россиянам постепенно меняется, но этот процесс не будет столь быстрым и мгновенным.

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Если не запретят выдачу виз, то нужно усложнить процедуру получения

Как отмечает Климкин, россияне могут и рассказывать, что им не нравится война, но они все равно к ней причастны. Поэтому запускать ли оккупантов на территорию ЕС и позволять пользоваться благами цивилизации – вопрос не только политический, но и моральный.

С другой стороны, россияне в ЕС – вопрос национальной безопасности всех государств. Спецслужбы оккупантов пытались отравить Скрипалей в Великобритании, организовали взрывы на складах боеприпасов в Чехии в 2014 году, убили чеченского командира в Германии и т.д.

Я считаю, что отмена виз для россиян – еще один кирпич, который должен опустить железный занавес. Это важная часть истории, которую мы должны завершить, – подчеркнул Климкин.

Такое решение не может быть быстрым. Однако еще 5 месяцев назад в Германии вообще не были готовы к поставке оружия в Украину. А теперь оно наконец-то прибывает в ВСУ. Потому нужно продолжать над этим работать – и все изменится. Аналогичный процесс следует запустить и на другие государства – США, Канаду, Японию и т.д.

В любом случае, если не удастся договорить о полноценном запрете выдачи виз, то следует серьезно усложнить процедуру получения виз. Чтобы каждого россиянина тщательно проверяли, как под микроскопом.

Климкин о запрете выдачи виз россиянам: смотрите видео

Напомним, с 18 августа Эстония перестала пускать россиян с шенгенскими визами, которые она выдала для них. Теперь около 25 тысяч россиян не смогут попасть в Эстонию. Впрочем, есть небольшие исключения для тех, кто будет ехать к родным.