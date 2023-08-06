Запрет выезда за границу: в сети разгорелся скандал из-за слов бывшего советника МВД

Бывший советник МВД Вадим Денисенко считает, что после победы и окончания военного положения запрет на выезд мужчин нужно продлить еще на несколько лет.

Денисенко заявил, что любит путешествовать по миру, однако выступает за то, чтобы запрет на выезд мужчин продлили и после окончания военного положения.

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Что сказал Вадим Денисенко

Василий Денисенко заявил, что если сразу после окончания войны открыть мужчинам границы для выезда, то "мы не сохранимся как нация".

Иногда я думаю, а что бы я хотел сделать после войны, и, честно, больше всего хочу пройтись так называемой дорогой святого Винсента (это крайняя западная часть Португалии вдоль океана до крайней юго-западной точки Европы, до мыса святого Винсента). Но есть одно "но". Я уверен, что даже после войны нужно продлить запрет на выезд мужчин за границу еще как минимум на 3 года. Иначе мы просто не сохранимся как нация,

– заявил Денисенко.

Он считает, что если после победы сразу открыть границы, как это было до 24 февраля 2022 года, то мы потеряем еще минимум миллион украинцев. По мнению Денисенко, должны быть законные способы выезда только для определенных категорий мужчин: для лечения, в частности ПТСР, для военных и т.д.

Одним махом открыть границы, как это было до 24.02.22 – это значит потерять плюс миллион. Сейчас за границей около 7 млн человек, вернется половина. Все те, кто пишет о комплексных мерах по возвращению – лукавят. Никаких реальных комплексных мер нет, и не будет. К несчастью,

– сказал он.

В эфире национального телемарафона Денисенко заявил, что "запрет" – очень жесткое слово, поэтому нужно говорить об "ограничениях".

По его мнению, перечень людей, имеющих право выезжать за границу после войны, должен быть расширен, но "эта возможность должна быть ограничена".

Мы должны понимать, что страны Европы, особенно центральной, создают все условия, чтобы украинцы сейчас остались там. Как говорил мне один из дипломатов: "Мы будем очень сильно бороться за то, чтобы эти люди остались",

– добавил бывший советник МВД.

В то же время он отметил, что уверен в том, что ни один политик на это не пойдет. Однако отметил, что нужно уже думать о том, как возвращать украинцев домой, и думать, какие "ограничительные или неограничительные" меры вводить.

В сети разгорелся скандал

Большинство украинцев возмущены словами Денисенко и отмечают, что такое решение было бы неконституционным.

Также некоторые комментаторы считают, что он до сих пор является советником главы МВД. Следует отметить, что это не так. В настоящее время Вадим Денисенко – исполнительный директор Украинского института будущего и советник командующего Украинской добровольческой армией Дмитрия Яроша по информационным вопросам.

В МВД добавили, что это личное мнение Денисенко, и подчеркнули, что это не официальная позиция министерства.