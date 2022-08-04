В соцсетях пишут, что Шустеру запретили въезд в Украину: что говорят в ГПСУ

В сети активно обсуждают якобы запрет на въезд в Украину журналисту Савику Шустеру на 3 года. Причиной этого стало наличие у него иностранного гражданства.

В сообщениях, которые распространяются по сети, говорится, что якобы Шустера внесли в "красный список" и ему запрещено въезжать на территорию Украины как иностранцу. 24 канал обратился за комментарием к Госпогранслужбе.

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Что говорят в ГПСУ

Спикер Госпогранслужбы Андрей Демченко подчеркнул, что законом запрещено разглашать информацию о третьих лицах. В то же время, пограничники работают в пределах своих полномочий.

Разглашение информации о третьих лицах запрещено законодательством. Пограничники действуют в пределах предоставленных полномочий и законодательства, регламентирующего пересечение государственной границы. В том числе и относительно выполнения поручений уполномоченных государственных органов,

– подчеркнул Демченко.

В то же время, издание "Украинская правда" со ссылкой на собственные источники сообщило, что информация о запрете въезда в Украину Савику Шустеру является фейком. То есть, уполномоченные государственные органы не выдавали таких поручений.

Зеленский лишил гражданства нескольких человек

21 июля советник главы Офиса Президента Сергей Лещенко сообщил, что Владимир Зеленский лишил гражданства нескольких человек, среди которых:

Игорь Коломойский, олигарх и политик,

Игорь Васильковский, действующий нардеп от партии "Слуга народа",

Вадим Рабинович, нардеп от ОПЗЖ,

Геннадий Корбан, предприниматель и политик из Днепропетровской области.

Уже на следующий день у Геннадия Корбана при попытке въезда в Украину забрали паспорт. Там ему сообщили о прекращении гражданства.

Адвокат Корбана Андрей Иосипенко заявил, что сделали это якобы по поручению Миграционной службы. Хотя самому Корбану и адвокату его не показали. В то же время решение об отказе в пересечении границы Корбану, по словам адвоката, было принято на основании указа президента о лишении Корбана гражданства. Но копию этого документа адвокату тоже не показали.

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