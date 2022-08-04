В повідомленнях, які ширяться мережею, йдеться про те, що нібито журналіста Савіка Шустера внесли у "червоний список" і йому заборонено в'їжджати на територію України як іноземцю. 24 канал звернувся за коментарем до Держприкордонслужби

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Що кажуть у ДПСУ

Речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко наголосив, що законом заборонено розголошувати інформацію щодо третіх осіб. Водночас прикордонники працюють у межах своїх повноважень.

Розголошення інформації про третіх осіб заборонено законодавством. Прикордонники діють в межах наданих повноважень та законодавства, що регламентує перетин державного кордону. У тому числі й щодо виконання доручень уповноважених державних органів,

– наголосив Демченко.

Водночас видання "Українська правда" з посиланням на власні джерела повідомило, що інформація про заборону в'їзду в Україну Савіку Шустеру є фейком. Тобто уповноважені державні органи не видавали таких доручень.

Зеленський позбавив громадянства кількох осіб

21 липня радник голови Офісу Президента Сергій Лещенко повідомив, що Володимир Зеленський позбавив громадянства кількох осіб, серед яких

Ігор Коломойський, олігарх та політик,

Ігор Васильковський, чинний нардеп від партії "Слуга народу",

Вадим Рабінович, нардеп від ОПЗЖ, колишній співголова фракції,

Геннадій Корбан, підприємець та політик з Дніпропетровщини, керівник місцевої тероборони.

Уже наступного дня у Геннадія Корбана при спробі в'їзду в Україну забрали паспорт. Там йому повідомили про припинення громадянства.

Адвокат Корбана Андрій Йосипенко заявив, що зробили це начебто через доручення Міграційної служби. Хоча самому Корбану та адвокату його не показали. Водночас рішення про відмову в перетині кордону Корбану, за словами адвоката, ухвалили на підставі указу президента про позбавлення Корбана громадянства. Але копію і цього документа адвокату теж не показали.

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