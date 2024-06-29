Война обнажила все проблемы: религиовед объяснила, как лучше всего запретить деятельность УПЦ МП

Более 140 народных депутатов не подписали документ в поддержку запрета УПЦ МП. С одной стороны, должны заботиться о собственных национальных интересах. С другой – помнить, что идем по пути демократического развития, где уважают и гарантируют принципы свободы и прав человека.

Если бы в 2014 году Россия не начала войну, Украина и в дальнейшем бы расширяла и масштабировала религиозные свободы. Таким мнением с 24 Каналом поделилась религиовед и доктор философских наук Людмила Филипович, отметив, что война подсветила проблемы, которые в мирное время не были такими явными.

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Как лучше всего запретить деятельность УПЦ МП

На территории Украины до сих пор остаются религиозные организации, которые не учитывают интересы Украины – это совершенно очевидный факт. И именно для борьбы с такими учреждениями закон о запрете деятельности УПЦ МП был подготовлен правительством и направлен на рассмотрение в Верховную Раду еще в начале 2023 года.

Фактически этот документ уже полтора года находится в ВР. Людмила Филипович пока не видит завершения этого процесса. Поскольку первая версия закона принципиально отличается от второй версии. Есть много вопросов к формулировке в последнем варианте.

Иногда коллективный интерес выше индивидуального. Можно уступить ради того, чтобы сохранить государство. Именно сейчас такой период и наступил, потому что перед нами стоит вопрос – или мы выживем и сохранимся как субъект истории и международного права, или нас уничтожат. Тогда о каких свободах будет идти, если у нас не будет своего государства, законов и правил жизни?!

– подчеркнула религиовед.

Поэтому нужно прислушиваться к рекомендациям, которые получаем от международных и украинских экспертов, последние не были приобщены к анализу и экспертизе последней версии закона. В которой явно не хватает механизмов, как должна осуществляться тактика по борьбе с религиозными организациями, которые работают не в пользу Украины. Более того, которые являются пятой колонной и изнутри разваливают наше государство.

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Я за то, чтобы каждый случай рассматривался индивидуально, точечно, как мы говорим. Чтобы собиралась достаточная доказательная база, чтобы это не были только политические решения, чтобы они базировались на хорошей правовой основе,

– констатировала доктор философских наук.