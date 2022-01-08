Запрос на перемены большой, – социолог сказал, что держит рейтинг Зеленского

Рейтинг Владимира Зеленского на экваторе каденции выше соответствующих показателей Петра Порошенко или Виктора Януковича. Избиратели президента Украины воспринимают его абсолютно позитивно.

Об этом в авторской программе Елены Трибушной "Первые лица" на 24 канале рассказал руководитель социологической группы "Рейтинг" Алексей Антипович. Он сказал, что сейчас украинцы отдают определенные надежды Зеленскому.

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Алексей Антипович заметил, что среди избирателей Владимира Зеленского преобладает мнение: "он – не такой, как предшественники, а это значит, что что-то должно меняться".

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Зеленский удовлетворяет украинцев

По словам социолога, примерно 40% людей, которые доверяют президенту – это достаточно высокая цифра для человека, который находится на экваторе своей каденции. Это можно объяснить тем, что надежды граждан относительно Зеленского до сих пор высоки.

"Почти 40% доверия к президенту Зеленскому – это действительно много. Если сравнить с теми же показателями Порошенко или Януковича, они были значительно ниже. Они были на уровне 20 – 25%. На те же периоды каденции", – сказал Алексей Антипович.

. Рейтинг доверия к украинским политикам, по результатам опроса социологической группы "Рейтинг", возглавляет президент Украины Владимир Зеленский. Ему доверяют 38% опрошенных

"Зеленский многих украинцев удовлетворяет. У него есть полнейший большой рейтинг, ядро избирателя и он для своих избирателей – безальтернативный", – сказал социолог.

В то же время он пояснил, что бывший спикер парламента Дмитрий Разумков забрал с собой часть избирателей, но пока это не имеет значительного влияния.

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Полное интервью с Алексеем Антиповичем: смотрите видео

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