Запугивание "слуг", – Лещенко предположил, какие причины обстрела авто Шефира

Обстрел авто первого помощника президента Сергея Шефира - политическое преступление. Целью могло быть даже запугивание представителей "Слуги народа".

Такое мнение в эфире 24 каналу высказал журналист и народный депутат VIII созыва Сергей Лещенко. В то же время ситуация еще не до конца понятна, ведь после совершения преступления прошло всего несколько часов.

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"Целью были политические цели, это может быть как запугивание, так и цель – недостижение определенных целей, связанных, например, с принятием законов или иных решений, которые находятся в компетенции власти", – отметил Лещенко.

"Слуг народа", вероятно, хотели напугать

По мнению журналиста, инцидент можно трактовать как запугивание депутатов от "Слуги народа".

Например, если нардепы должны голосовать за закон о деолигархизации и переходят дорогу "очень влиятельным людям", затем видят, что происходят нападения на очень близких к президенту людей – это может демотивировать их в принятии, то есть останавливать.

Это одна из трактовок вертикали запугивания – с самого высокого уровня. Посеять атмосферу страха уже у исполнителей различных решений,

– заявил Сергей Лещенко.

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Российский след в деле касательно обстрела

Второй вариант, по словам бывшего нардепа – это может быть непосредственно российский след, который часто встречается в украинских реалиях. То, что Шефир не занимался чем-то, что могло побудить кого-то к преступлению – это не аргумент вообще, считает Лещенко.

"В политических преступлениях очень сложно понять, какова прямая мотивация. Она часто может быть скрыта между намерениями дестабилизации, намерениями убрать человека в команде или просто в запугивании даже до президента", – отметил журналист.

Лещенко о покушении на Шефира: смотрите видео

Обстрел авто Сергея Шефира: коротко