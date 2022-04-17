Запугивание со стороны Кремля не повлияет на позицию США по поставке Украине оружия, – Маркарова

Оксана Маркарова заявила, что США продолжат передавать Украине тяжелое вооружение и технику, несмотря на все угрозы и ноты России.

Об этом госпожа посол сообщила, комментируя вопрос о том, повлиял ли последний дипломатический демарш агрессора на процесс поставок оборонной помощи.

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Позиция Соединенных Штатов остается неизменной. Она была таковой до войны. США и Украина являются стратегическими партнерами и друзьями,

– сказала дипломат.

Она подчеркнула, что "независимо от того, какая лживая коммуникация не выходила бы из Кремля, какие бы запугивания не звучали в нотах или в прямых заявлениях, Соединенные Штаты очень четко и публично говорят, что они – с Украиной, поддерживают в борьбе за собственную жизнь, за демократию и суверенитет".

Поддержка не только на словах

Оксана Маркарова отметила, что американская поддержка выражается не только в словах, но и реализуется в конкретных формах:

снабжение оружия и другой оборонной помощи;

обеспечение финансовой, энергетической и другой поддержки;

введение санкций.

Мы очень ждем, что в ближайшее время мы услышим о новых пакетах санкций,

– указала госпожа посол.

Кроме того, она подтвердила, что поставки оружия в Украину из США проходят ежедневно.

Напомним, Россия разослала ноту всем странам, которые снабжают Украину оружием. Документ поступил, в частности, и в Соединенные Штаты. Кремль угрожал Западу "непредсказуемыми последствиями".

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